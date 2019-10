Punta Indio: confirman la detención de los vecinos y hoy los indagan

Los acusan de “sustracción de menores” y “falso testimonio”. El fiscal argumentó que el hecho de que la nena “no manifestase su intención de regresar con su familia” no quita que se haya afectado su libertad

| Publicado en Edición Impresa

Victoria Agüero (33) y Eric Emanuel Rivarola (21), serán indagados hoy por el fiscal penal que interviene en el caso, Juan Mennucci. Son los vecinos de la niña de 10 años que estuvo seis días desaparecida en Punta Indio, y desde ayer quedaron en calidad de detenidos, bajo sospecha de haber cometido los delitos de “sustracción de menores” y “falso testimonio”, confirmaron fuentes judiciales.

La resolución del juez

La pareja había sido aprehendida anteayer en Punta Indio y trasladada a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata luego de que el fiscal encontró inconsistencias y contradicciones en los testimonios de ambos, explicaron voceros judiciales.

Esa aprehensión -agregaron- se convirtió ayer en detención, a pedido del fiscal y con el consentimiento del juez de Garantías de la Plata que interviene en el caso, Eduardo Silva Pelossi.

También señalaron que el juez hizo lugar en todos los términos a lo requerido por el fiscal Mennucci.

Los voceros consultados destacaron que ante esta resolución la fiscalía realizará las indagatorias de ambos en la mañana de hoy, en las fiscalías de 7 entre 56 y 57.

Para fundar las detenciones, la fiscalía y el juzgado de Garantías tuvieron en cuenta los relatos de vecinos del lugar, ente ellos los de un puestero de la playa de Punta de Indio y una encargada de la limpieza del lugar. Ambos coincidieron en declarar que vieron a la niña el día de su desaparición junto a la pareja que hoy está sospechada de haber querido sustraerla.

Se tuvo en cuenta a testigos que vieron a la niña con la pareja justo antes de que desapareciera

Con respecto al delito que le imputan -sustracción de menores- en el dictamen fiscal se tuvo en cuenta que “el hecho de que el menor retenido y ocultado, según el art. 146 del Código Penal, nunca haya manifestado su voluntad de regresar a su núcleo familiar de origen no quita que se haya provocado una afectación en la libertad de la víctima, pues uno de los requisitos para que el consentimiento excluya la tipicidad (existencia del delito) es que haya sido prestado libremente, sin engaño o sin recurrir a cualquier otra maniobra que coloque a la persona en una situación tal que no le quede alternativa que someterse a la restricción impuesta”. Dicho de otro modo, el fiscal valoró un informe pericial según el cual se pudo constatar “en esta relación asimétrica (entre la niña y la pareja imputada), que la menor fue víctima de una manipulación, manifestado tanto en los argumentos como en los silencios, que no serían propios de su expresión”, destacaron voceros judiciales.

Fuentes cercanas a la investigación ya habían adelantado que de acuerdo a los peritos y psicólogos que tomaron testimonio a la niña, ésta habría sido víctima de “manipulación psicológica” por parte de los vecinos imputados. Resalta en el pedido de detención el testimonio de la madre de la nena, quien refirió tener una relación de “mucha amistad” con Victoria y su concubino, con quienes “compartían muchas cosas”, aunque reconoció que “se metían mucho en su vida” hasta que notó que “quizás Victoria y su pareja le metían ideas raras a la menor, diciéndole que ella tenía delirios místicos y no era conveniente la vida con su madre”.

A partir de la declaración de los vecinos y otras evidencias, la Justicia investigará si hay más involucrados en la desaparición.

Además de “sustracción de un menor”, a la pareja la acusaron de falso testimonio, ya que habrían “vertido manifestaciones diametralmente opuestas entre sí”.

El intendente local, Hernán Yzurieta, resaltó la labor del fiscal Mennucci que “siguió una linea de investigación determinada”, y agregó sobre Agüero que “nos dimos cuenta de que no era la misma mujer que enfrentaba a la cámara”, al referirse al diálogo que mantuvo con medios de prensa mientras la niña permanecía desaparecida.