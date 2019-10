Sindicalistas pidieron un "acuerdo social" entre empresarios, trabajadores y Estado

En el 55º Coloquio de Idea en Mar del Plata advirtieron que debe tener "bases sólidas" y "una agenda clara"

Sindicalistas que participaron en el 55º Coloquio de Idea en Mar del Plata coincidieron hoy en afirmar que se necesita un "acuerdo social" entre empresarios, trabajadores y el Estado, y advirtieron que debe tener "bases sólidas" y "una agenda clara" .



En el panel "El trabajo como elemento transformador de todo: Los sindicatos y las empresas ante los nuevos paradigmas", participaron Gerardo Martínez, secretario General de la Unión Obrera; Sergio Palazzo, jefe de la Asociación Bancaria, y el diputado nacional Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).



Martínez dijo que "la globalización solucionó muchos temas, pero no resolvió el problema de la desocupación, la pobreza y el hambre", y agregó que "por eso necesitamos un diálogo social institucionalizado y esto es lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo".



"Pedimos un acuerdo social y que sea cuestión voluntaria de un Ministro, debe ser una política de Estado, que cumpla un papel preponderante y no se haga el distraído", expresó.



"Mas allá de las coincidencias que podemos tener entre los empresarios y los trabajadores, es importante el concurso y la voluntad política de quien nos gobierna y me parece que ahí tenemos que hablar de las tres G (Gobierno, Gobernabilidad y Gobernanza)", sostuvo.



En ese sentido, Martínez afirmó: "Y en ese gobierno institucionalizado debemos darnos la oportunidad, no al estilo argentino que queremos en 5 minutos solucionar".



"Si hacemos un análisis de como estábamos cuatro años atrás y hoy, estamos peor. Y la política tuvo un papel importante y es responsable por la situación en la que estamos", advirtió.



Martínez manifestó, en ese sentido, que "sinceramente digo que estamos cerca del abismo y con peligro de desbordamiento, tenemos que conseguir en la opinión de todos los sectores un plan maestro y dentro de ese plan indudablemente la política cumple un papel preponderante".



Por su parte, Palazzo, expresó: "Debemos crear un pacto social con una mirada positiva hacia adelante y tener una agenda clara. Que diga cuál es el sector de la economía que lidera, cómo podemos encaminar a la sociedad hacia un sector productivo y pleno empleo".



"Si queremos conformar un pacto social en los términos de qué cede uno y qué cede el otro, nunca llegaremos a un acuerdo, porque nadie quiere ceder nada", advirtió.



El secretario general de la Asociación Bancaria advirtió que "Hasta ahora nos llamaban o para sociabilizar el costo político y para participar de un congelamiento de precios y salarios para ganar tiempo. Bienvenido sea que uno de los candidatos con más posibilidades de ganar esté convocando a ese pacto con anterioridad".



Yasky, en tanto, sostuvo que "es el momento de tratar de construir una salida, un consenso social, para salir de la crisis, que básicamente requiere desde nuestra óptica generar las condiciones para que haya más empleo y digno".



"Las próximas elecciones nos darán un gobierno que va a convocar a los empresarios, trabajadores y distintos sectores vinculados a la vida económica, social, cultural y educativa de la Argentina para conseguir y lograr un consenso, un pacto social, un acuerdo a corto y largo plazo para el bien de todos los argentinos que genere trabajo", expresó el dirigente.



El jefe de la CTA, al referirse a un acuerdo entre empresarios, trabajadores y el Estado en busca de una mejora de la situación económica, dijo: "estamos dispuestos a consensuar y lograr un acuerdo, pero que no sea solo un acuerdo corto, sino también que sea a largo plazo".



La jefa de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín, en tanto, se pronunció a favor de cambiar la reglamentación de la ley del actor para garantizar una "jubilación digna".