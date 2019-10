Lacunza tras la reunión con el FMI: "fue una reunión muy constructiva"

El Ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, ponderó hoy la responsabilidad del Gobierno y la oposición para no agravar más la situación económica, luego de la corrida cambia que se produjo tras el resultado de las PASO.



"Las proyecciones económicas que se hacían después de las PASO era apocalípticas y la prudencia y corresponsabilidad de las fuerzas políticas no pusieron en riesgo la estabilidad. Se puede disputar una elección pero no generar más problemas", dijo Lacunza a través de una teleconferencia desde Washington, al auditorio reunido en Mar del Plata en el marco del 55to Coloquio de IDEA.

"Se puede disputar una elección pero no generar más problemas", advirtió Lacunza por teleconferencia desde la oficina que tiene Argentina en el Banco Mundial, en Washington, donde fue a participar de la reunión Anual del BM y el Fondo Monetario Internacional.



Lacunza también reveló que el encuentro que mantuvo hoy con la directora FMI, Kristalina Georgieva, "fue una reunión muy constructiva, muy cooperativa. Ya habíamos hablado los dos días previos con el staff" del fondo y ahora lo hicieron con los directivos del organismo.



"Vinimos a representar a Argentina más allá del proceso electoral. Después de que pasen las elecciones, confiamos en la continuidad del programa", dijo Lacunza respecto de que el FMI tiene pendiente el desembolso de unos US$ 5.400 millones de la última revisión de las cuentas públicas.



Incluso, Lacunza, destacó que "el Fondo reconoce que Argentina ha cumplido con sus metas cualitativas, cuantitativas. Superado este paréntesis electoral se retomará el camino" trazado el año pasado con el FMI.



En este marco, el ministro consideró que el tipo de cambio actual "es superior al del equilibrio y lo que pasó después de las PASO" cuando el dólar paso de unos $44 a $56 aproximadamente "fue porque (se buscó el dólar) como reserva de valor".



Ante este panorama, dijo, "las medidas que tomamos en los últimos 50 días son de carácter transitorio, tampoco son gratuitas, pero se tomaron para evitar males mayores".



Lacunza destacó que "a veces la pasión con la que discutimos nos dificultan encontrar un destino común, pero hay una serie de consenso que se han construido, como que hace 36 años que tenemos democracia y a nadie se le ocurre discutir eso a pesar de las crisis".



El segundo de los consensos, dijo, "es la protección de los más vulnerables, y no se negocia. Casi el 75% del presupuesto se destina al gasto social. Y el tercero, es que después de la crisis financiera del 2001, tenemos un sistema financiero sólido, solo se puede prestar dólares a quienes producen dólares"



Además, y en medio de la campaña electoral "se está construyendo consenso sobre que las estadísticas públicas deben ser respetadas, y la necesidad de equilibrio fiscal. Si tenemos la suerte de ser reelectos, tendremos que crear una coalición pro exportadora y pro empleo, que es el gran cohesionador social".