La carne sube pero la de pollo y la de cerdo aumentan más que la vacuna

En un año los valores de la carne vacuna al consumidor crecieron 43,6%; los de pollo 53,1% y los de cerdo 46,6%, según un informe del sector. En las carnicerías platenses aplican un nuevo incremento de $5 por kilo para la bovina

| Publicado en Edición Impresa

“Los precios de la carne de vaca y la de cerdo se nivelaron; todo aumenta y ya no se sabe que comprar, hasta el pollo que siempre fue accesible aumentó de una manera impresionante” - Guillermo - Berisso

“Todo está caro, no hay mucho margen para elegir, pero el cerdo aumentó mucho en los últimos meses y ya vale tanto como la carne, hay que hacer cuentas a la hora de cocinar y recorrer en busca de precios” - Gisella - Barrio Aeropuerto

En los últimos tiempos la carne porcina comenzó a ganar lugar en la gastronomía argentina por ser bastante mas económica que la vacuna. Sin embargo, parece que “siempre se vuelve al primer amor”, porque el fuerte aumento que experimentó en los últimos meses hizo que muchos abandonaran la bondiola para reconciliarse con el vacío. “Los cortes ya valen prácticamente lo mismo, la carne de vaca llegó hoy con un aumento de 5 pesos por kilo y en el cerdo, de 10 pesos el kilo”, contó Luis, al frente de una carnicería de la zona de Tribunales.

Es que con un presupuesto cada vez mas acotado por la inflación, los gustos se fueron adaptando a las posibilidades del bolsillo.

EL POLLO Y EL CERDO, POR ASCENSOR

El pollo y el cerdo, hasta hace poco mucho mas baratos que la carne vacuna, se convirtieron en el plato fuerte de muchos hogares, pero ahora esa tendencia comenzó a revertirse, de acuerdo a un relevamiento realizado por EL DIA.

“Hace un mes y medio un cajón de pata muslo de unos 25 kilos costaba 900 pesos y ahora sale 1500 pesos, entonces ya no lo compro”, reveló Guillermo, uno de los tantos consumidores que modifica su dieta de acuerdo a los precios de los alimentos.

Algunos carniceros consultados indicaron que desde que Argentina comenzó a exportar carne porcina a China, a fines de agosto último, los precios comenzaron a igualarse con los de la carne.

“Venga el gobierno que venga tendrá que ver qué hace con los productos que se exportan porque siempre se encarecen para los argentinos, al punto que en algunos casos se vuelve prohibitivos, por ejemplo la cebolla hace un mes estaba 100 pesos el kilo”, sostuvo Maricarmen, vecina de Altos de San Lorenzo.

En definitiva tanto el kilo de cerdo como el de vaca cuesta aproximadamente 300 pesos, dependiendo eso de la calidad y del lugar en el que se encuentre el comercio. Y a igual valor, ya se sabe, está mucho mas afianzado el gusto por la carne de res.

“Todo está caro, pero en casa la carne de vaca no aburre, pero si hacés varios días pollo, me dicen que están cansados; lo mismo pasa con el cerdo, no lo comemos mas de una vez a la semana, menos ahora que aumentó”, dijo Carla a la salida de una carnicería de diagonal 80.

La percepción de los consumidores tiene su correlato con informes del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina - Ipcva- que recientemente comunicó que la carne vacuna sube menos que la del pollo y el cerdo.

La carne vacuna subió 3,3 por ciento en septiembre, respecto de agosto, por debajo del 12,4 por ciento del pollo y el 10,4 por ciento del cerdo.

Este tipo de carne acumula una suba anual de 43,6 por ciento, inferior al 53,1 por ciento del pollo y al 46,6 por ciento del cerdo, según el Ipcva.

Los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en promedio, alzas de 3,3 por ciento en septiembre de 2019 respecto de agosto; y, con respecto a los valores de septiembre de 2018, los precios promedio de la carne vacuna del octavo mes del corriente año se ubican 43,6 por ciento por encima.

SIGNIFICATIVA SUBA

En tanto, el precio del pollo fresco mostró precios con subas significativas, con una variación de 12,4 por ciento en septiembre de 2019 con relación a agosto, destacó el Ipcva en su último informe mensual.

Por su parte, el precio del pechito de cerdo mostró precios con subas también significativas en el mismo período, avanzando 10,4 por ciento en relación al mes anterior.

Con respecto a los valores de septiembre de 2018, el pollo incrementó su precio 53,1 por ciento y el cerdo 46,6 por ciento.

Los precios de la carne vacuna tuvieron subas de 4,4 por ciento en septiembre, respecto de agosto, en los puntos de venta de nivel socioeconómico alto; en los puntos de venta que atienden al nivel socioeconómico medio, los precios mostraron subas más atenuadas, que resultaron de 2,8 por ciento; mientras que en aquellos que atienden al nivel socioeconómico bajo los precios mostraron subas de 3,9 por ciento.

El comportamiento de los precios de la carne vacuna mostró algunas diferencias entre en las distintas zonas geográficas: se registraron subas leves a moderadas en la Capital Federal, mientras que en todas las zonas del Gran Buenos Aires se registraron alzas moderadas de los precios.

Otro dato que se destacó fue que mientras el mes pasado la carne aumentó un 4,3 por ciento, en relación con agosto, en las carnicerías, en los supermercados se observaron precios con una leve tendencia a la baja (-0,1 por ciento).

En los últimos doce meses, la carne vacuna tuvo un precio relativo significativamente inferior (-9,3 por ciento) al registrado un año atrás frente a la carne aviar.

En septiembre de 2018 podían adquirirse 2,83 kilogramos de pollo fresco entero con un kilogramo de asado y en septiembre último la capacidad de compra del corte asado (carne vacuna) en términos de carne aviar se redujo a 2,57 kilogramos.

Además, frente al corte de carne porcina, pechito de cerdo, el asado mostró un precio relativo moderadamente inferior (-5,3 por ciento), y el poder de compra de la carne vacuna se redujo de 1,14 a 1,08 kilogramos de carne de cerdo comparando los meses de septiembre de 2018 y 2019.

42 KILOS de carne aviar por habitante por año se consumen, en promedio, en nuestro país, según un reciente informe del INTA. Los especialistas aseguran que el consumo de pollo se equipara al de carne vacuna.

30% DE LA PRODUCCIÓN total nacional de pollo se exporta. Según explican los especialistas, no se consiguen nuevos mercados, más allá que existe la posibilidad de producir más. Afirman que, junto a otros factores, todo esto deriva en la expansión del consumo interno, con cifras que crecen año tras año.