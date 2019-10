Violencia de género: el 7,5 por ciento de los casos en la Bonaerense son de La Plata

La cifra corresponde al período comprendido entre diciembre de 2015 y agosto de 2019. En toda la Provincia hay más de mil agentes complicados en investigaciones

Liliana Farías (41), Sabrina Belmonte (26) y Laura Gutiérrez (30) son mujeres que forman parte de un mundo al que se vieron obligadas a ingresar de manera forzosa y violenta. En el caso de esta última, el torbellino iracundo de una breve relación culminó con su asesinato, en el mediodía del sábado 24 de agosto, en un departamento situado en 2 entre 61 y 62. Su femicida se disparó luego en la cabeza y murió horas después. Por fortuna, Liliana y Sabrina sobrevivieron a los ataques de sus parejas y ambos están presos.

Los tres episodios atravesados por la violencia de género tienen algo en común: los hombres que atentaron contra la vida de las mujeres eran policías. Y todos ocurrieron en La Plata.

La problemática no se circunscribe a la Fuerza, pero como aclaró Miriam Kenyeres en conversación con EL DIA “lo grave de que sucedan dentro del ámbito de las Fuerzas es que sus integrantes están armados”. Keyneres fue policía y fue golpeada por la cuestión a través de su sobrina Gabriela (35), internada en el hospital de Melchor Romero tras ser baleada por su novio, un subcomisario que cumplía tareas en la dependencia de Ringuelet (ver aparte).

Según datos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019 se vieron involucrados en diversos hechos de violencia de género 1.179 efectivos de la fuerza que reúne a unos 90 mil hombres y mujeres. De ese total, el 7,5 por ciento se desempeñan en la Región.

Un poco más de la mitad de los alcanzados por esas actuaciones (679) ya no está de uniforme y con un arma del Estado.

La situación se engloba en un contexto mucho más amplio, con una problemática en la que Buenos Aires supera con holgura al resto del país.

El año pasado se iniciaron 116.535 causas por violencia familiar o de género en la Provincia (más de 300 por día), según cifras del Registro Penal de Violencia Familiar y de Género (ReViFaG), dependiente del Ministerio Público Fiscal. Y de las 155 víctimas de femicidio confirmadas entre enero y julio de 2019, 62 tuvieron lugar en territorio bonaerense. Córdoba le sigue con 14 y Santa Fe, en tercer lugar, con 10.

El mayor porcentaje de los episodios sucedieron existiendo una relación entre la agredida y el agresor, “concluyendo que la mayoría de los crímenes se producen dentro de un vínculo de pareja o en el seno familiar”, explica el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación.

NÚMEROS DE LA POLICÍA

Siempre referido al período de diciembre de 2015 hasta agosto de 2019, en la provincia de Buenos Aires fueron apartados un total de 679 agentes de la Policía, 129 fueron exonerados, 211 recibieron sanciones suspensivas y hubo 160 detenidos por este tema. En tanto que en La Plata hubo 40 apartados, 13 exonerados, 23 con sanciones suspensivas y 12 detenidos.

prevención

Desde la cartera de Seguridad explicaron que para enfrentar la coyuntura crearon en 2016 la Dirección de Prevención, Género y Derechos Humanos, “con el objetivo de promover la ejecución de políticas de prevención y operativas en el fortalecimiento institucional de la Policía”.

Asimismo, desde la Superintendencia de Políticas de Género se realizaron diversas jornadas de capacitaciones, cursos y talleres dirigidas al personal policial “en base al crecimiento de denuncias de violencia de género y familiar dentro de la fuerza”, se indicó desde la cartera policial.

En esta línea, se detalló que también “se buscó articular con otras instituciones relacionadas con la temática”.

TRES HECHOS RECIENTES

El sábado 2 de marzo, Liliana Farías vivió, en forma de infierno, la culminación de una relación amorosa cargada de violencia. Más de seis meses pasaron de ese abrupto final, que la dejó sin su hogar y con el terror de padecer algo peor.

“Es terrible, a veces pasa que hay policías que no tendrían que estar donde están. Me pasó a mí y a otras chicas que no la contaron más”, le dijo en reciente comunicación a este diario. Para ella, el problema es que suelen “llegar tarde” a atender el pedido de auxilio de la víctima. “Mi ex tenía una denuncia hecha y una perimetral, seguía trabajando y fue a mi casa a matarme. Gracias a Dios estaba sin el arma”, recordó. El hombre, que tiene 30 años, continúa en prisión, si bien aún no tiene sentencia.

El ataque ocurrió en un departamento del primer piso de un edificio situado en 26 entre 62 y 63, a donde el agente llegó para ver a su hijo.

En ese ambiente, golpeó a la mujer, al pequeño y tras escapar de la escena, regresó algunos minutos más tarde para prender fuego el lugar.

Su agresor, al día siguiente al que le incendió el inmueble, radicó una denuncia contra ella por supuestas amenazas. Después de ese incidente, a Liliana le quitaron el arma durante un mes, le iniciaron un sumario y estuvo cerca de perder su trabajo.

Mientras tanto, el policía siguió desempeñándose en su cargo como policía de la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, hace menos de un mes, Max Josué Godoy (27) protagonizó una furiosa incursión en Villa Elvira, donde baleó a su ex, a la madre de ésta y a la hijita de 12. El efectivo de la Unidad Táctica Operativa de Infantería (UTOI) fue procesado por los tres hechos. Según el fiscal Álvaro Garganta, Godoy -quien ya ejercía violencia de género con Belmonte-, fue a la casa de la mujer, discutieron en la calle y cuando ella le dio la espalda para ingresar a su casa le disparó varias veces con el arma reglamentaria, hiriéndola en una mano y una pierna. Según el fiscal, la quiso matar. Lo mismo, cuando se fue de allí y frenó en la casa de la madre de la mujer. Tocó la puerta y disparó nuevamente, hiriendo a su ex suegra y a una menor de 12 años que miraba televisión en el comedor de la vivienda.

A instancias de procesos penales hay 12 policías platenses detenidos

