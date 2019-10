“No podemos salir a lo loco”, afirmó Esteban Andrada

El arquero, titular indiscutido en el equipo de Alfaro, analizó la revancha por Copa que se viene. “No debemos desesperarnos”, remarcó

Inmerso en un mundo de dudas, Boca recibió un duro golpe en la caída del viernes ante Racing en la Bombonera. Sin embargo, uno de sus pocos puntos altos en todo el ciclo de Gustavo Alfaro, palpitó lo que será la gran revancha frente a River en el marco de la semifinal de la Copa Libertadores.

Esteban Andrada manifestó que el equipo Xeneize no puede “salir a lo loco” para intentar descontar la diferencia de dos goles que poseen los de Núñez.

“Sabemos que ante River no podemos salir a lo loco. Recibir un gol sería, prácticamente, despedirnos de todo”, expresó el arquero Xeneize de cara al gran partido del martes.

Boca necesita dar vuelta la eliminatoria que sostiene con River (0-2) por una de las semifinales de la Libertadores. El cotejo desquite tendrá lugar el mencionado martes, desde las 21.30, en la Bombonera. Y los goles alcanzados en condición de visitante, en caso de empate en el global, tienen doble valor.

“Tenemos 90 minutos para dar vuelta el resultado. No debemos desesperarnos para no desprotegernos atrás”, insistió el ex guardavallas de Lanús y Arsenal, entre otros.

Andrada consideró además que el resultado adverso obtenido ante Racing “no incidirá para nada” en la manera que el equipo Xeneize saldrá a afrontar el duelo contra el ‘Millonario’ el martes venidero.

“Se trata de torneos diferentes. El equipo, además, tuvo mucho recambio”, remarcó.

“EL MÁS IMPORTANTE DE MI VIDA”

En similar sintonía a su dirigido, Gustavo Alfaro aclaró que la revancha con River aparece como el partido más trascendental de su carrera.

“El partido el más importante de mi vida. Más allá de que me ha tocado salir campeón de copas internacionales, por la significación, por la trascendencia y por lo que representa este partido, por el rival y lo que significa, éste es el más importante de mi vida. Así lo estoy viviendo y así lo voy a afrontar”, destacó Alfaro.

Lo cierto es que cuando aún restan algunos días para el cotejo del martes, el entrenador no ha dado demasiados indicios del equipo que pondrá en cancha.

Dentro de una semana con mucha especulación, en la que Carlos Tevez se entrenó de manera diferenciada prácticamente todos los días, el DT podría inclinarse entonces por Mauro Zárate detrás un número “9” bien definido, que podría ser Ramón Ábila, pese a su lesión.