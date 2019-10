Apagón en La Plata: la Provincia confirmó la multa de más de 200 millones de pesos para Edelap

El Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), rechazó el pedido de suspensión de sanción solicitado por la Empresa Distribuidora La Plata Sociedad Anónima (Edelap S.A.), por el corte de suministro producido el día 22 de junio de 2019, con afectación masiva de usuarios de las localidades de Gonnet, City Bell, Villa Elisa, Villa Castells y zonas aledañas con una multa complementaria de $ 203.647.464,86 y el cálculo preliminar de la penalización por el apartamiento de los límites admisibles de calidad del servicio técnico correspondientes al semestre 37 por $ 25.185.029,85.

Como se informó hace el mes pasado, la multa aplicada es de $203.647.464,86 y, según detalla la resolución del organismo provincial, "se hará efectivo a los usuarios como un crédito a cuenta de futuros consumos, debiendo implementarse a partir de la primera factura de servicio que se emita con posterioridad al dictado de la presente".



También se dispuso que Edelap deberá resarcir a los clientes que estuvieron al menos siete horas sin luz, por una suma fija, diaria y acumulable consistente en $2.500, aunque solo podrán cobrar ese beneficio los usuarios encuadrados en las tarifas T1R, T4R y T1G.



El organismo provincial determinó que el cálculo preliminar de la penalización por apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Servicio Técnico, correspondiente al semestre entre el 1° de junio hasta el 1° de diciembre de 2019, asciende a asciende a $25.185.029,85 y remarcó que "el importe que queda supeditado al cálculo final de la multa correspondiente al citado período de control, suma ésta que deberá ser acreditada a los usuarios afectados".



OCEBA aclaró que "las sanciones referidas en los artículos precedentes son independientes de las bonificaciones dictadas en sede administrativa (NO -2019-19100944-GDEBA-DPSPMYSPGP) y judicial (Causa N° 55233/19 Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata) como así también de los resarcimientos por daños en las instalaciones y/o artefactos y pérdida de mercaderías que pudieran corresponder y no relevan al Concesionario de eventuales reclamos por daños y perjuicios".



El 22 de junio último, se registró un apagón que afectó la zona norte del partido de La Plata, y perjudicó a más de 50 mil usuarios que no tuvieron servicio eléctrico por más de 50 horas debido a una "falla propia" de Edelap que se agravó ante la imposibilidad de contar con el respaldo de un cableado de la subestación Dock Sud, que depende de Edesur y está fuera de servicio desde el 2017.