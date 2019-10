"Dejamos que una minoría tome el control del país y digan que van por todo"

El presidente Mauricio Macri advirtió hoy que, antes del inicio de su gestión, se dejaron "espacios libres" en la política que permitieron que "una minoría tome el control del país y se apropie del Estado y de lo público, y digan que van por todo", en referencia al kirchnerismo, al que además le reprochó "querer ir por nuestra libertad".



"Estamos acá porque entendimos que juntos teníamos que ir levantando la voz y decir 'Basta, se acabó, hasta acá llegaron, este es nuestro país'", expresó Macri.



El mandatario formuló estos conceptos al encabezar una nueva marcha del "Sí se puede" en Jujuy junto al gobernador local, Gerardo Morales.



En su mensaje, Macri admitió que al asumir su mandato encontró "problemas más profundos y diferentes de resolver de lo que imaginamos", aunque aseguró que "con tiempo" va a solucionarlos.



"No me equivoqué cuando dije que el cambio es posible", enfatizó desde la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy.



En su repaso, el Presidente evocó: "Recorriendo la Argentina, veo la verdadera madera de este país, que es la fuerza y el corazón que todos ustedes tienen".



Acto seguido, aseguró: "No nos vamos a quedar callados mirando cómo nos roban el futuro. Quieren que estemos callados nosotros y todos los que pensamos distinto, pero ya son muchas veces que tuvimos que aguantar el dedito, el atril, la prepotencia, soberbia y canchereada", dijo al reiterar sus críticas a los modos que atribuye al kirchnerismo.



Tras advertir que "somos muchos los que hemos estado en silencio durante muchos años, mirando la política y diciendo 'En eso no me voy a meter'", Macri expuso: "Nos equivocamos, porque dejamos espacios libres y permitimos que una minoría tome el control del país y se apropie del Estado, y de lo público, y digan que van por todo, y fueron por todo, y quisieron ir por nuestra libertad".



Además, vaticinó que Jujuy "va a ser potencia mundial en energía y producción de litio" y que "cada vez más habitantes de todas partes van a venir a conocerlos y enamorarse de lo que son".



Por último, Macri reiteró el pedido a los votantes de Juntos por el Cambio de estar "atentos" y "fiscalizar" el domingo para que "no nos prepoteen más en las masas" electorales.



Por su parte, Morales expresó ante Macri: "Necesitamos presidentes como vos, que tengan la madera que hay que tener, en las buenas y en las malas, para sobreponerse de ese resultado del once de agosto y recorrer el país como lo hiciste".



"No queremos el pasado de corrupción y violencia, y acá en Jujuy te necesitamos como presidente, para seguir cuidando la paz que logramos, que no tiene precio y es la única garantía de la libertad", subrayó.



El mandatario provincial aseveró que Macri demostró en el debate presidencial de anoche que tiene el "calibre, madera y temple para ser el presidente, en los tiempos buenos y los malos".