La cuestión chilena se metió en la campaña presidencial de Argentina

Miguel Pichetto, candidato a vice del oficialismo, aseguró que el eje del conflicto es “la desestabilización de los países de Latinoamérica”. Faurie acusó duramente a Maduro. El kirchnerismo criticó la represión militar

| Publicado en Edición Impresa

Patricia Bullrich (Ministra de Seguridad).- “Lo que pasa en Chile no es una protesta social, es una insurrección”

La agitación política que se vive en Chile se coló ayer en la campaña para las presidenciales del próximo domingo en Argentina, con el oficialismo que denuncia un “huracán bolivariano” con fines de desestabilización y la oposición que cuestiona la represión social.

La convulsión en Chile, sobrevuela la recta final de la campaña en Argentina, que hasta ahora había estado dominada por la recesión económica que vive el país desde hace un año y medio y sus efectos sociales.

El Gobierno del presidente Mauricio Macri, quien buscará la reelección y tiene estrechas relaciones con el mandatario chileno, Sebastián Piñera, apuntó al régimen del venezolano Nicolás Maduro como el “articulador” de las violentas protestas en Chile y Ecuador.

“Usted ha visto declaraciones que corren por parte de Maduro, que amenaza o presume de aires de huracán bolivariano que llegan a los distintos países de la región para afectar su institucionalidad”, dijo ayer el canciller argentino, Jorge Faurie.

Según el canciller, en las protestas, a partir de inquietudes puntuales de la población, hay gente “muy profesional de la anarquía” que actúa violentamente de forma organizada con fines de desestabilización.

Faurie dijo que una muestra de esta violencia organizada se dio en la protesta del lunes frente al consulado de Chile en Buenos Aires, donde hubo agresiones a la prensa. Y afirmó que en este momento los argentinos están enfocados en las elecciones.

“El acto electoral del domingo nos va a permitir definir qué tipo de país queremos tener, si un país con libertad y donde no ejercemos la diferencia por la violencia ni la represión, y otro tipo de sociedades”, dijo.

El senador Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente de la fórmula encabezada por Macri, coincidió en que “hay un conjunto de acontecimientos que tienen indudablemente un eje, que es la desestabilización de los países de Latinoamérica”.

“Parecería que hay injerencia venezolana-cubana”, sostuvo el candidato en declaraciones radiales.

El principal rival electoral de Macri, el peronista Alberto Fernández, también se refirió en una entrevista a la situación en Chile al comparar el tratamiento mediático de estas protestas, en las que han muerto más de una decena de personas, con el que recibe Venezuela.

“Piensen ustedes que, en dos días de conflicto, en Chile murieron varias personas y hay más de 200 detenidos. Piensen si estuviera pasando en Venezuela en el presente, ¿qué hubiera dicho la Argentina, qué hubiera dicho el mundo, qué hubiera dicho Macri?”, se preguntó Fernández.

El grupo de diputados del kirchnerista Frente para la Victoria (FpV), que apoya la candidatura de Fernández y la postulación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la Vicepresidencia, expresó también ayer su “profundo rechazo” a lo que calificó como “represión” del Gobierno chileno durante las protestas que sacuden ese país.

“El Estado chileno tenía que salir a poner orden. Lo que pasa en Chile no es una protesta social, es una insurrección con carácter cuasi terrorista, no jorobemos. Es una protesta social que termina rompiendo todo Chile”, dijo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Y agregó: “Piñera está en guerra ¿cómo está si no? Si le están incendiando medio país”.