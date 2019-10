Cristina habló de “democratizar el país” en el acto de cierre de campaña de Kicillof

La ex presidenta pidió “recuperar el derecho a ser felices” y levantó la figura de la candidata local de Todos, Florencia Saintout

El cierre de la campaña bonaerense del candidato a gobernador del Frente de Todos Axel Kicillof tuvo a la ex presidenta y candidata a vice Cristina Fernández como figura central de un acto que se realizó ayer, a poco del inicio de la veda electoral, en el corazón del Bosque platense con fuerte impronta militante.

Ante una enorme columna que se ubicó sobre la Avenida Centenario y se extendió por unos 300 metros hasta el cruce con la Avenida Iraola, Cristina pidió “democratizar el país y la economía” en un eventual futuro gobierno de su fuerza. Y dedicó elogios a candidato a gobernador y a la figura de la candidata local del Frente de Todos, Florencia Saintout.

La compañera de fórmula de Alberto Fernández subió al escenario pasadas las cinco y se ubicó junto a Kicillof, la candidata a vice provincial Verónica Magario y la candidata a la intendencia, Florencia Saintout. A los costados del escenario, en una tribuna, se ubicaron intendentes, candidatos, legisladores y dirigentes peronistas. Y un poco más allá, se la vio a Fabiola García, la esposa del detenido dirigente de la Uocra, Juan Pablo “Pata” Medina.

Su discurso no tuvo referencias críticas directas al presidente Mauricio Macri ni a la gobernadora María Eugenia Vidal. Cristina habló de la situación en Chile para pegarle por elevación al gobierno de Cambiemos.

“Muchas veces nos quisieron vender a Chile como modelo económico, social, político”. Y agregó: “Le pido a la sociedad que no se crean todo lo que le dicen en la tele, nunca más. Los que han destrozado todo esto no cayeron en un plato volador, más allá de que algunos hablan de invasión alienígena”.

En su discurso, que fue corto comparado con los que suele dar en actos de campaña, la ex presidenta habló de “recambio generacional” para referirse a las candidaturas del Frente de Todos. “Estoy acompañando a una nueva generación de dirigentes que no van de relleno. Nunca me gustaron los jóvenes de relleno, siempre me gustaron protagonizando la historia porque así empezamos nosotros”.

En ese marco, envió un mensaje ante un eventual triunfo el domingo. “Les pido a todos los candidatos que conserven la humildad, siempre pegados a la gente; que no se la crean”.

Kicillof, cuyo discurso cerró el acto, aseguró que en la Provincia “han sido cuatro años de muchísimo sufrimiento, de persecución, de castigos, de culpabilizar a las víctimas”.

“Fue una campaña de cerrar esa maldita grieta. Esa grieta no la vi en ningún lado en la Provincia. Es una trampa. Fue una campaña sin falsas promesas, sin engaños ni agresiones. Sin campaña sucia. No vale cualquier cosa para conseguir un voto. No somos así los argentinos, no somos así los bonaerenses”.

Kicillof también centró su mensaje en la futura gestión y pidió, en ese marco, “cerrar la maldita grieta”. “Si se viene un gobierno de gestión, vamos a tener a Alberto y Cristina en la presidencia de la Nación. Venimos a reparar lo que rompieron, los derechos que sacaron, a integrar a la Provincia, a devolverle su identidad. Necesitamos una Provincia más igualitaria”.

La candidata a intendenta Florencia Saintout, por su parte, también se refirió críticamente al gobierno de Cambiemos. “Han sido cuatro años muy difíciles. En La Plata la pasamos muy mal”, afirmó. Y pidió el voto el domingo. “Tenemos la oportunidad y lo vamos a hacer. Vamos a poner de pie esta ciudad”.