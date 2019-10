Entran al grito de “policía” y picanean al dueño de una casa

Tres ladrones ingresaron en el predio tras envenenar a los perros. Uno murió. Golpearon y ataron a la víctima. Escaparon llevándose dólares, euros y diversos elementos de valor

Desde hace varios años en las zonas de quintas de Lisandro Olmos y Abasto, los productores florifrutihortícolas se “acostumbraron” a ser víctimas de entraderas violentas. Los episodios involucran por lo general a un grupo comando, de tres o más integrantes, que ingresan a los gritos, reducen a golpes a los propietarios y luego escapan con lo robado.

Detrás de ellos dejan un escenario de miedo y sangre, una pesadilla de la cual cuesta mucho recuperarse.

Un hecho con características similares fue el que ocurrió ayer por la madrugada en una casa de 513 entre 202 y 208, según informaron fuentes oficiales a este diario. Rodeada por terrenos vacíos, lejos por varios metros de los vecinos más cercanos, los tres ladrones sembraron el terror durante varios minutos: sabían de antemano que nadie los iba a escuchar.

“¡POLICÍA, POLICÍA!”

La sospecha es que los asaltantes actuaron con algún dato previo. Además, usaron la noche a su favor y sacaron provecho del horario: eran las 2.30 de la mañana cuando el propietario del inmueble se despertó por los gritos que venían desde el comedor.

Cuando pudo abrir los ojos, las luces de las linternas lo obligaron a cerrarlos de nuevo. “¡Policía, policía! ¡Esto es un allanamiento!” le espetó uno de los intrusos. Sin darle tiempo a pensar, lo levantaron de la cama a los empujones. Todos ellos portaban armas 9 milímetros.

En medio del desconcierto y los empellones, el que llevaba la voz cantante dio la primera pista de que no se trataba de un procedimiento policial. “¡No nos mires!”, le ordenó al damnificado. Luego de ese “desliz”, involuntario o no, le siguió una pregunta en tono imperativo: “¿Dónde tenés la plata?” El hombre que habló no esperó la respuesta y le propinó varios culatazos en la nuca al dueño de casa.

“¡Dame la plata, dame la plata!”, exclamaba mientras seguía golpeándolo. Según refirieron los pesquisas, “buscaban un monto determinado de dinero”. La víctima aseguraba no tenerlo, pero los atacantes no se dieron por vencidos con facilidad. Habían ido decididos y estaban dispuestos a utilizar todos los medios a su alcance para conseguir lo que querían.

Entonces, se tornaron aún más agresivos. Ataron a la víctima de pies y manos con cordones y comenzaron a picanearla en diversas partes del cuerpo.

Por un instante parecieron creer en su palabra, porque se dispersaron por la vivienda y comenzaron a revisar habitaciones y cajones. Lo que no les servía lo arrojaron al suelo y el resto lo colocaron en forma separada. La primera parte del botín consistió en una aspiradora robot, una PlayStation, una motosierra, un equipo de audio, un acordeón a piano, adornos navideños, varias prendes de vestir, una valija con documentación contable, un celular iPhone XS Plus, artefactos de iluminación, entre otras pertenencias.

Sin embargo, a pesar de contar con una gran cantidad de elementos de valor, no perdieron de vista el objetivo que los había llevado hasta ese lugar.

Siguieron amenazando y castigando al dueño de casa hasta que éste les indicó dónde guardaba sus ahorros, una suma no especificada de billetes de moneda extranjera. Con “la plata” y el resto de las cosas en su poder, los tres sujetos abandonaron la escena. El damnificado quedó tirado en el piso, herido y atado.

Cuando por fin pudo librarse de las ligaduras e incorporarse, salió tambaleándose hacia la casa de un vecino, emplazada a unos 200 metros. El frentista, en diálogo con EL DIA, explicó que “no lo reconocí y él no sabía mi nombre, así que no quise salir. No le iba a abrir a un desconocido a esa hora”. Posteriormente, el herido se marchó hacia la Seccional a radicar la denuncia.

Al retornar a su hogar, se dio cuenta de dos cosas: primero, que el Volkswagen Passat modelo 2011 de color gris oscuro ya no estaba estacionado en el garage. Y sus dos perros, a los que no escuchó ladrar en ningún momento, no se hallaban por ningún lado. Tras unos minutos, encontró a uno convulsionando. El animal murió un rato después.

Así supo que, para no ser molestados, los ladrones envenenaron a los canes antes de entrar al terreno.

Parte de la secuencia fue grabada por las cámaras de seguridad de la edificación, que todavía está en obra. Las imágenes revelaron algunas características de los implicados. “El más alto, de tez y cabello oscuro, complexión delgada y de unos 30 años -al igual que el resto-, mide aproximadamente 1,75 metros. Otro sería unos 10 centímetros más bajo, la misma edad pero más robusto. El último es de 1,60 metros, de contextura mediana. Todos con los rostros encapuchados”, detalló un investigador.

MARCHA CONJUNTA EN 520 Y RUTA 36

Por otra parte, camioneros y quinteros del sector realizarán esta tarde una movilización conjunta, con interrupción de tránsito, en 520 y ruta 36.

“Nos están robando a todos, camioneros y quinteros, parece que estuviera liberada la zona. Ya no podemos ni descansar, no se puede circular en La Plata porque nos roban”, señaló Osmar, un vecino de Abasto. Se espera que la marcha comience a las 15 y se extienda hasta las 20 horas.