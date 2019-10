Entre dos jubilados del Centro se reparten el pozo de $50.000 del Cartonazo de EL DIA

Natividad Ruiz y Héctor Augusto Heraldo lograron los quince aciertos y van a compartir el premio. La nueva tarjeta, mañana

Dos lectores del centro de la Ciudad se quedaron con el pozo de 50.000 pesos que estaba en juego con la ronda que finalizó ayer del Cartonazo de EL DIA. Natividad Ruiz, docente jubilada; y Héctor Augusto Heraldo, jubilado de YPF, ya hacen planes para disfrutar del premio.

Natividad dijo que la “ayudará a recuperar parte de lo que perdí en un robo que sufrí recientemente con el `cuento del tío´. Es una alegría haber ganado el premio”.

Ruiz tuvo los quince aciertos necesarios para quedarse con el premio y ya empieza a hacer planes para ver el destino del dinero.

La docente jubilada, lectora de EL DIA, contó que “desayuno con el diario, cada mañana, como lo hago desde hace varias décadas”.

Ayer, al verificar los números que habían salido publicados, descubrió que tenía los 15 aciertos y se había transformado en una de las ganadoras del juego.

“Tuve un mal momento el mes pasado, cuando dos mujeres, simulando una situación de necesidad extrema, me engañaron con y me robaron dinero y objetos de valor material y afectivo. Fue un momento espantoso, del que me cuesta aún recuperarme”, contó la lectora ganadora.

Natividad dijo que “este espaldarazo es muy bueno. Porque me permite tener la posibilidad de recuperar algo de lo que perdí. Parece que Dios me envío una ayuda especial”.

Por su parte, Héctor Heraldo, de 80 años, contó que es jubilado del área de tesorería de YPF, y piensa invertir el premio en mejoras en la casa, “principalmente cambiar algunos muebles”.

Hincha de Gimnasia, se ilusiona para el inminente clásico, y cuenta: “mi madre me enseñó a leer con el diario. Recorro cada centímetro de la edición papel. Nos ayuda a tener una visión de cómo se transforma la Ciudad con el correr del tiempo y nos pone al tanto de las novedades que tiene a los platenses como principales protagonistas”.

Viudo, con una hija, recibe EL DIA en su casa y revisa los números cada día. “Estuve cerca, a sólo uno o dos números de ganar los pozos más grandes. Me tocó en esta ronda y fue una alegría”.

Ahora comienza una nueva jugada por 50 mil pesos. Desde el sábado y hasta el miércoles se publican los números que los lectores deben cotejar con los que figuran en las tarjetas que son entregadas con la edición impresa de los viernes.