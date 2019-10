Esteche: "Con el cambio político, las cosas van volviendo a su lugar"

El ex líder piquetero apuntó al Gobierno nacional de ser responsable de su detención por el Memorándum con Irán

Tras ser excarcelado en la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán por el atentado a la AMIA, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche relacionó su detención con un revanchismo por parte del Gobierno nacional y dijo que "ahora, con el cambio de tiempo político, las cosas van volviendo a su lugar".

En declaraciones a la prensa, el ex dirigente social consideró "haber sufrido casi dos años de esta causa con prisión preventiva" y que "con los argumentos que dio el tribunal oral para liberarme, es decir, la imposibilidad de efectuar el debate en el mediano plazo, que es lo mismo que decir que nunca se va a celebrar este juicio, se corrobora lo que veníamos denunciando: una mueca revanchista que recayó sobre muchos ex funcionarios, empresarios y ex dirigentes".

En ese sentido, responsabilizó de manera directa al presidente Mauricio Macri de que varios ex funcionarios y ex dirigentes del anterior gobierno quedaran implicados en diferentes causas de corrupción, y en algunos casos presos. "Es consecuencia de una revancha política donde el objetivo fundamental sigue siendo Cristina Kirchner".

El jueves último, el Tribunal Oral Federal Nº8 (TOF Nº8), que prepara el juicio oral por este hecho sin que aún se haya fijado fecha de inicio, ordenó su excarcelación una vez depositada la fianza fijada en 400 mil pesos, además de "fijar domicilio" y no ausentarse del mismo por un término mayor de 24 horas sin "conocimiento y permiso del Tribunal".

Los jueces que preparan el debate oral accedieron en esta ocasión a liberarlo (luego de tres negativas anteriores) porque admitieron que no pueden saber cuándo se iniciará este juicio oral, en el que también está procesada la ex presidenta Cristina Kirchner.

Esteche estaba cerca de cumplir dos años de prisión preventiva luego de quedar detenido en diciembre de 2017 por orden del juez que investigó el caso, Claudio Bonadio.

Ante ello, los magistrados del Tribunal Oral admitieron que en ese lapso es "materialmente" imposible comenzar con el debate y por eso lo excarcelaron.

Esteche está procesado en esta investigación junto a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros ex funcionarios, como Carlos Zannini y el referente social Luis D'Elia, entre otros, y era el único detenido que quedaba. Todos están acusados por la firma del Memorándum con Irán a raíz de la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman.

Bonadio envió el caso a juicio oral en marzo de 2018, el Tribunal convocó a las partes a ofrecer prueba y ordenó una instrucción preliminar, pero todavía no puso fecha de inicio al debate.