A dos años del hundimiento del ARA San Juan, se está “más cerca” de hacer Justicia

A dos años del hundimiento del submarino ARA San Juan, en medio de los homenajes a los 44 marinos fallecidos y el reclamo de sus familiares para que avance la investigación, la jueza federal a cargo de la causa aseguró ayer que se está “mas cerca” de hacer justicia y reafirmó su compromiso para llegar a esclarecer lo que ocurrió.

“Digo que el camino hacia la justicia está más cerca de momento que estamos pudiendo atribuir responsabilidades presuntas. A quienes hemos citados se les pueden atribuir hechos u omisiones. Pero no hay que apurarse porque nuestras calificaciones son después observadas y analizadas por la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia”, dijo la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yánez.

“Llevamos dos años de ardua instrucción en los que se respetaron los derechos de las víctimas y de defensa de quienes están siendo llamados a indagatoria”, remarcó Yáñez, quien no quiso adelantar si llamará a declarar al ministro de Defensa, Oscar Aguad, “porque estaría prejuzgando”.

“No haré adelantos ni especulaciones respecto a los motivos de la tragedia. No descarto nada pero no voy decir nada porque quizá eso me valdría que me saquen de la causa como algunos quieren en este momento. Pero con tanto trabajo realizado y compromiso contraído no estoy dispuesta a dejarla bajo ningún punto de vista”, sostuvo la jueza federal.

Respecto a cuánto tiempo demandará la instrucción de la causa, la jueza dijo que “eso no se puede saber debido a la complejidad del caso. Pero si la instrucción de una tragedia en la superficie dura al menos dos años, en está que es mucho más compleja no puede estimarse un tiempo de duración”.

“Cuando tengamos todos los elementos en nuestras manos vamos a poder poner la carátula definitiva a la causa, lo que todos están reclamando”, agregó la magistrada, quien pese a no querer hacer especulaciones sobre las causas de la tragedia reconoció que “la falla de una válvula es una posibilidad pero puede haber muchas más”.

En tanto familiares de los tripulantes fallecidos, quienes ayer fueron homenajeados por la Armada en la Base Naval de Mar del Plata, aprovecharon la presencia de los medios para reclamar que “el nuevo gobierno investigue” y “los responsables paguen” por lo que pasó

“Queremos que el nuevo gobierno investigue lo que pasó y que los responsables paguen por la muerte de los 44 tripulantes del ARA”, reclamo ayer Itatí Leguizamón, la viuda del cabo primero Germán Suárez, uno de los marinos fallecidos al hundirse el submarino frente a las costas del Golfo San Jorge en aguas del Atlántico Sur.

“No creo que haya habido un bombardeo, para mí fue pura y exclusivamente falta de mantenimiento”. La comisión bicameral creada en el Congreso Nacional para investigar los hechos “también arrojó esos resultados en su investigación: le faltaba mantenimiento, el ARA no debía de haber salido”, señaló la mujer.

El San Juan perdió contacto a las 7.19 del 15 de noviembre de 2017, ocho horas después de que su jefe de operaciones informara sobre un principio de incendio en el tanque de baterías número 3, provocado al parecer por el ingreso de agua por el sistema de ventilación, mientras trataba de identificar pesqueros ilegales en medio de un fuerte temporal. Sus restos fueron encontrados casi un año después por el buque norteamericano Seabed a 460 kilómetros de la costa de Chubut y 900 metros de profundidad.

