Bancos, clases y administración: cómo va a funcionar la Ciudad en el finde extra largo

El fin de semana extra largo está en marcha. Muchos aprovecharon la ocasión para hacerse una escapada y recargar energías para la recta final del año. Y otros se quedaron en la Ciudad, expectantes ante el festejo por el 137º aniversario platense, que tendrá lugar el martes.

Pero entre unos y otros, todavía reinaban las dudas sobre el funcionamiento de los servicios y la administración: ¿Habrá clases? ¿Y bancos? En la redacción de EL DIA ayer hasta última hora siguieron recibiéndose consultas por estos motivos. En esta nota, los detalles.

Vayamos por partes. El lunes 18 será feriado nacional. El motivo es que este año se adelantó del 20 al 18 la celebración del Día de la Soberanía Nacional, en el que se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, para generar un fin de semana largo. Ese día no habrá clases, ni bancos ni atención en la administración pública.

Las mayores dudas de los lectores, entonces, estaban vinculadas a la jornada del martes, día en que La Plata celebra sus 137 años de vida. Hay que recordar que por decreto, el martes será día no laborable para la administración pública y el Banco Provincia, mientras que se considerará “feriado optativo para la industria, el comercio y demás actividades”. El decreto 272/17 señala en su artículo 1º “declarar no laborables, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los que se desarrollen festividades, en los distintos partidos y localidades” de la Provincia.

Eso implica que los empleados públicos y del BAPRO no trabajarán lunes ni martes, al igual que los bancarios de las entidades privadas, ya que el 19 de noviembre se lo considera “feriado optativo” y los bancos resolvieron no atender al público ese día.

Los comercios abrirán en la medida que sus propietarios así lo resuelvan, al igual que las fábricas, sin perder de vista que para esos rubros y otras actividades se lo considerará como “feriado optativo”.

Diferente es la situación en el ámbito de la educación, ya que el artículo 2º de esa norma aclara que “se exceptúa de lo dispuesto en el artículo precedente a las instituciones y dependencias pertenecientes a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense”, por lo que el martes habrá clases en las escuelas de la Ciudad.

La inspectora jefa distrital, Amalia Méndez, señaló que “el martes 19 de noviembre hay clases en todas las escuelas platenses como lo marca la resolución provincial 915/16 que exceptúa a los establecimientos escolares de feriados y asuetos por festividad local”. “Al mismo tiempo, invitamos a las escuelas para que ese día realicen diferentes actividades educativas, con apertura a la comunidad, para conmemorar un nuevo aniversario de la Ciudad. Además, pueden organizar salidas educativas a los festejos previstos por la Municipalidad de La Plata en la Plaza Moreno”.

Vale aclarar que no habrá clases en las facultades y colegios de la órbita de la UNLP.

CÓMO FUNCIONARÁ LA CIUDAD

Por su parte, la Municipalidad de La Plata informó el funcionamiento de los servicios comunales durante el fin de semana largo.

Las oficinas gubernamentales municipales retomarán su cronograma habitual recién el miércoles.

En lo que respecta a la recolección de residuos, se detalló que hoy el servicio funcionará con normalidad, mientras que el domingo solo se recolectarán residuos no habituales. El lunes se recomienda a los vecinos no sacar los residuos a la vía pública, en tanto que el martes los servicios de recolección realizarán todos los recorridos de modo normal, tanto para residuos húmedos, bolsas verdes y no habituales.

El sistema de Estacionamiento Medido funcionará como lo hace habitualmente el fin de semana y no será aplicado en la jornada del lunes ni el martes.

La línea de Atención al Vecino 147 funcionará normalmente las 24 horas; mientras que la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano llevará adelante los operativos viales y controles de nocturnidad habituales.

Desde la dirección de Transporte Público se comunicó que durante el fin de semana el servicio se brindará con normalidad, mientras que el lunes la frecuencia de los colectivos será como la que se ofrece los domingos. En tanto, el martes el servicio funcionará como los días feriados, pero será reforzado para garantizar el funcionamiento de las escuelas, lo mismo que ocurrirá durante la noche con motivo de los festejos que organiza la Comuna.

Los Centros de Salud del municipio dispondrán de guardias de enfermería las 24 horas, mientras que SAME trabajará con total normalidad, atendiendo urgencias al número 107.

Los cuatro días la República de los Niños abrirá sus puertas normalmente de 10 a 18 horas.

El Cementerio Municipal hoy brindará servicios y podrá visitarse en el horario habitual, mientras que los días domingo, lunes y martes funcionará la guardia para administración y casas fúnebres, de 8 a 11:30 horas, y las puertas se abrirán de 7 a 18 horas.

El Mercado Regional no trabajará el fin de semana, mientras que el día lunes a las 18 horas comenzará a descargar y abrirá sus puertas el día martes 19 de noviembre a las 04.00 horas. Finalmente, el Mercado Central funcionará hoy y mañana en horario normal, el lunes permanecerá cerrado y volverá a abrir el martes a partir de las 08.00 horas.