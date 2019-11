Incertidumbre en Gimnasia: la definición de listas podría hacer que Maradona deje su puesto

Si algo le faltaba a Gimnasia a menos de una semana para el acto eleccionario, era sumar incertidumbre al contexto institucional que ya vive Club. Y es que en la jornada de hoy, en la que se cumplía el plazo para presentar las listas completas antes de las 19, todo quedó de lado dentro de lo que fue un real “domingo de locos”.



Tal como estaba estipulado, “Gimnasia Grande” y “Convergencia Gimnasista” fueron las primeras en acercar los nombres a la sede de calle 4, pasadas las 17.



Sin embargo, el “Plan Integral”, que llevaría a Antonio Giargulo a la cabeza, pidió una prórroga hasta este lunes por la mañana para terminar de definir algunas cuestiones vitales, algo que inmediatamente generó el rechazo de las listas opositoras, quienes presentaron una nota a puño y letra para impugnar dicho pedido.



Ante este panorama, la jornada convulsionada continuó en calle 4 con muchos rumores, hasta que se hizo escuchar una voz oficial.



El comunicado de Pellegrino y la continuidad de Maradona



Entrada la noche y teniendo en cuenta la situación y la incertidumbre, Gabriel Pellegrino envió un comunicado en el que explicó sus razones para no estar presente en las elecciones Triperas.

“A los socios de Gimnasia:



Lo dijimos. Era el momento de construir un gran movimiento de unidad. Así nació, en esta gestión, un espacio de debate permanente donde se expuso la voluntad de avanzar en varias políticas de estado. Esa voluntad de lograr el consenso general, aún con marchas y contramarchas, era inquebrantable, por convicción de los participantes y por el pedido de los socios en general. Creíamos y seguimos creyendo que la unidad era el único camino.



A cada reunión que asistimos, nos dijeron “el límite es Pellegrino”. Lo entendimos!. No queremos confrontar con ninguno de los muchos socios que van a competir en estas elecciones, y por eso decidimos apartarnos de este escenario repleto de ambiciones personales”, manifestó Pellegrino.



De esta manera, el actual Presidente del Club le cerró la puerta a su presencia en las futuras elecciones, por lo que ahora el máximo interrogante se centra en Diego Armando Maradona, quien dejó en claro en más de una ocasión que su continuidad estaba atada a la del actual mandamás Tripero.



¿Qué hará Maradona ahora?



Desde que puso un pie en Gimnasia, allá por principios de septiembre, Diego Maradona se ha mostrado muy firme en su relación con el oficialismo. De hecho, en cada manifestación pública, el “10” ha dejado en claro que permanecería en el Lobo en tanto y en cuanto Pellegrino siguiera en su cargo.



Sin embargo, y tras lo ocurrido en la jornada de este domingo, con la decisión del mandatario de no ser parte de las elecciones venideras, ahora el gran interrogante está en el director técnico y en todo su grupo de trabajo.



Sin Pellegrino en el escenario político por las razones expresadas por el propio empresario en su comunicado oficial, la suerte parecería estar echada, por lo que el destino del zurdo, también. Y, si bien no hubo una confirmación, todo parecería indicar que el “10” dejaría su cargo, decisión que habría tomado al momento mismo de enterarse de la no postulación de Pellegrino.



Las dos listas definidas

“Convergencia Gimnasista”

Presidente: Salvador Robustelli

Vicepresidentes: Aníbal Fortuna, Ramón Chumbita y Manuel Mansanta.

Vocales Titulares: H. Barros Schelotto, M. Molinari, L. Catini, M. Luque, R. Fígari, D. Arteca, N. Restivo, L. Saraví Páez, J. Dalla Salda, A. Loudet, B. Álvarez, M. Manchiola y J. López.

Vocales Suplentes: D. Martínez Reinaz, F. Ferrari, O. Alegre, R. Terminiello, T. Díaz, C. Otero Rossi y M. Larrondo.

Revisores de Cuentas Titulares: C. Tassara, L. Sini, M. Ruiz, M. Ocampo Turio y R. De Francesco.

Jurado de Honor: O. Venturino, D. Cotignola, D. Favaloro, E. Fischer y J. Mainetti.

Jurado de Honor Suplente: R. Rocca y A. Alba.



“Gimnasia Grande”

Presidente: Mariano Cowen

Vicepresidentes: Analía Lamberti, Alejandro Colombo y Julio César Alonso.

Vocales Titulares: G. Tambasco, F. Ucar, A. Baña, A. Vicente, J. Larraza, G. Bengoa, P. Lamberti, G. Bolatti, F. Domínguez, R. Suárez, G. Di Luch, J. Forneri y S. Cardoso.

Vocales Suplentes: E. Di Stéfano, M. García, F. Aimetta, D. Mosetti, J. Fernández Bustos, S. Cañedo y C. Corra.

Revisores de Cuentas Titulares: L. Carril, M. Barreda y G. Serafini.

Revisores de Cuentas Suplentes: J. Gorelik y E. Puchulu.

Jurado de Honor: J. Díaz, L. Pereira, D. Vilardell, M. Cornejo Flores y D. Lucuoco.

Jurado de Honor Suplente: C. Marín y M. Escalada.