Los padres suelen perder hasta 750 horas de sueño por sus hijos

Leticia Mereles, (36) Empleada de comercio “ Hasta que Juan Ignacio nació, hace 6 meses, yo dormía unas 12 horas diarias. Demás está decir que con Juani todo cambió. A la noche se despierta cada dos horas para pedir teta y a veces también para jugar. Hace poco también tuvo bronquiolitis y no paraba de llorar y toser. Nos acostamos más o menos a las 12 de la noche, él duerme en una cuna colecho, por lo que cuando se despierta él me despierto yo. Andrés, el papá, se da vuelta y sigue durmiendo, pero yo ya lo estoy sintiendo en el cuerpo. Se me notan las ojeras y extraño mis 12 horas de sueño”.