Piden que Cristina Kirchner vaya a juicio por la presunta cartelización de la obra pública

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió hoy enviar a juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner, a los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido y ex secretario de Obra Pública José López, y empresarios, por la presunta cartelización de la obra pública en el kirchnerismo.

En su requerimiento de 420 carillas, el fiscal solicitó al juez federal Claudio Bonadio dar por cerrada la investigación y enviar a juicio la pesquisa, un desprendimiento de la causa central por los cuadernos de la corrupción, la cual ya fue elevada a juicio oral, y quedó a cargo del Tribunal Oral Federal Nº7.

Además de la vicepresidenta electa, De Vido y López, se pidió juicio para empresarios procesados, como Juan Chediack, Carlos Wagner, Aldo Roggio, Angel Calcaterra, Héctor Sánchez Caballero, Gerardo Ferreyra, Cristóbal López, Fabián De Sousa y su hermano, Osvaldo De Sousa.

Stornelli pidió juzgar a los acusados por presunta asociación ilícita y cohecho en esta pesquisa que investiga el presunto pago de sobornos por parte de empresarios de la construcción nucleados en la cámara del rubro en un supuesto sistema orquestado para adjudicarse obra pública nacional.

"Ninguna de las entregas de dinero acreditadas en el presente fue realizada a título gratuito como simple regalías y por la investidura que poseían los funcionarios", dice la presentación de Stornelli.

"Los privados y los representantes de la organización paraestatal realizaron un claro pacto, en el cual los primeros entregaban dinero a los segundos para que éstos, ejerciendo sus capacidades, hicieran algo específico y determinado con relación a los procedimientos administrativos o contratos en los cuales estaban involucrados", sostuvo Stornelli en su acusación.