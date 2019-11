El "Pata" Medina pedirá el lunes su excarcelación y continúa en huelga de hambre

Juan Pablo “Pata” Medina, ex titular de Uocra La Plata, pedirá el próximo lunes la excarcelación en la causa de lavado de activos y asociación ilícita por la que permanece detenido desde septiembre de 2017 en el penal de Ezeiza, mientras continúa con una huelga de hambre, informó hoy la defensa del dirigente gremial.



Como publicó este diario días atrás, La defensa, a cargo del abogado César Albarracín, reclamará la excarcelación en base a las nuevas pautas de la reforma del Código Procesal Penal en relación a las causas para mantener una prisión preventiva.



"Vamos a hacer la presentación el próximo lunes porque la nueva ley es beneficiosa, tiene criterios más claros, aunque también sabemos que no será automático, no dice que deban excarcelarse todos los casos, pero sí obliga a un nuevo análisis y, de acuerdo a eso, se reduce la discrecionalidad del juzgado, que a nuestro modo de ver tuvo arbitrariedades", dijo Albarracín a Télam.



La nueva legislación limita las medidas de prisión preventiva al enunciar parámetros diferentes a los actuales y enfocarse en si existe o no peligro procesal por posible fuga o entorpercimiento.



El planteo que presentará la defensa del "Pata" buscará lograr la libertad o una morigeración de la detención del ex titular de la Uocra, vía arresto domiciliario y será presentado en el Juzgado Federal de Quilmes, ante el juez Luis Armella.



"Con esta nueva legislación deberá revisarse su prisión preventiva, creemos que podría ser favorable, vamos a hacer el pedido porque consideramos que los parámetros que fija esta nueva ley se aplica tanto para la situación de Juan Pablo, como para la de su cuñado, los dos deben apelar la excarcelación a partir de esta normativa", dijo el abogado.



Una vez presentado el pedido, el tribunal tiene 24 horas para resolver la petición.



"Tanto Medina como David Emiliano García (su cuñado) se encuentran detenidos desde el 26 de septiembre del año 2017 sin que, a la fecha, hayan sido sometidos a juicio oral, con el agravante de que ni siquiera cuentan con fecha de debate, ni acusación de la fiscal, que pueda generar el pase del proceso a la instancia de juicio", comentó la defensa.



Ante esta situación ambos iniciaron hace tres días una huelga de hambre "por tiempo indeterminado en reclamo por el encarcelamiento arbitrario que vienen padeciendo". explicó el letrado.



Hace dos semanas un juez de Garantías de La Plata sobreseyó a Medina por entender que la causa por coacción agravada y entorpecimiento del tránsito que también pesaba sobre el dirigente, se abrió en base a una noticia falsa.



En esta línea, el abogado explicó que "la huelga se inició días después de conocerse que, en uno de los procesos iniciados, Medina estuvo más de 90 días