Bronca en la zona del Parque Saavedra por prolongado corte de luz

Un corte de luz afectó durante más de doce horas a la zona del Parque Saavedra y vecinos damnificados pusieron el grito en el cielo no sólo por la falta de servicio sino también por las escasas respuestas por parte de la compañía distribuidora.

Así lo señaló Monica, una usuaria de 67 entre 10 y 11 que a eso de las 11 de la mañana llevaba doce horas sin energía. "Llamé a Edelap y me atendió la máquina. No saben a qué hora va a retornar el suministro. Dicen que la red de media tensión se salió de servicio, pero nada más. No tenemos certeza de nada", aseguró.

Por su parte, Néstor, un usuario de 66 entre 10 y 11, dijo estar padeciendo la misma situación. Pero agregó que ya a eso de las 19 había padecido un corte. Luego -dijo- el suministro se normalizó pero, poco apenas pasada las 23 cesó definitivamente.

"Llamé a Edelap y me atendió la computadora. No puedo hablar con un ser humano, para que me dé explicaciones como persona, que me diga qué está pasando y cuándo volveremos a tener luz", contó el hombre.

Esta mañana también debían lidiar con un corte en Arana y 16, en Villa Elisa, según reportaron a este medio vecinos de la zona.