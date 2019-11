Rompieron una cañería y numerosos vecinos quedaron sin una gota de agua en El Retiro

Un sector del barrio El Retiro está sin agua desde el sábado. Se destruyó una cañería cuando, aparentemente, un operario que hacía trabajos de limpieza para la Municipalidad, destruyó un caño y se cortó el servicio en la zona de 143 entre 55 bis y 56.

Los vecinos, según se pudo saber, intentaron repararlo, pero les resultó imposible, y llamaron a Aguas Bonaerenses.

Desde la empresa indicaron ayer que no recibieron reclamo formal, pero el caso fue elevado al área de operaciones. Desde la empresa fueron a verificar la situación y programaron para hoy la reparación del caño de PVC que se dañó.

Según cuentan en el barrio, el problema se habría originado mientras se llevaban a cabo trabajos de limpieza en la zona.

Las tareas que se realizaban por orden de la delegación municipal de la zona (Lisandro Olmos), terminaron con el inconveniente para los usuarios de ABSA que viven en la zona afectada.

En una de las maniobras que realizaban con una máquina pesada se rompió accidentalmente una cañería. Ante esa situación, los mismos afectados intentaron reparar el daño, pero no pudieron hacerlo.

Según uno de los usuarios afectados, el inconveniente se originó el sábado pasado, cuando una máquina se realizaban tareas de mantenimiento en una zanja del barrio y en una de las maniobras para limpiar el curso de agua se dañó la cañería de ABSA.

A raíz de esa situación, usuarios del sector de calle 43 entre 155 bis y 156 llevan más de 48 horas sin servicio.

Cuentan en el barrio que “el operario se dio cuenta en el momento y hasta el día de hoy no tenemos respuesta, pese a hacer varios reclamos. Pero ABSA no tiene información porque el empleado y la delegación municipal no han hecho el reclamo correspondiente”, afirmó uno de los frentistas.

Algunos vecinos fueron hasta la zona del inconveniente y hasta se metieron en la zanja para tratar de reparar la cañería, pero sin éxito.

“Hasta ahora nadie se hizo cargo del tema y estamos esperando que vengan a llevar a cabo los trabajos de reparación del caño porque es el que brinda servicio de agua a los vecinos de la zona”, dijo un vecino que también aseveró que “estamos comprando bidones de agua para hacer las tareas básicas de la casa y el presupuesto, a esta altura del mes, no es el más óptimo para hacer semejantes gastos”.

Otros vecinos optaron por mudarse a la casa de algún familiar para poder bañarse y pasar el fin de semana de la mejor manera posible.

Ahora aguardan que con el arranque de la semana desde ABSA vayan a la zona a reparar el inconveniente.