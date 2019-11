Cristina Fernández pedirá que se transmita en vivo su declaración en el juicio por la obra pública

La vicepresidenta electa Cristina Fernández pedirá mañana que se garantice la transmisión en vivo de la declaración que deberá hacer el lunes próximo, en el juicio en su contra por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz durante su gobierno.

El abogado Carlos Alberto Beraldi, que patrocina a la ex mandataria, efectuará mañana el reclamo ante el Tribunal Oral Federal 2 por pedido de su cliente, informaron fuentes del Instituto Patria.

El 25 de noviembre el tribunal citó a Fernández de Kirchner para el próximo lunes, a las 9.30, a fin de prestar declaración indagatoria en el juicio donde está procesada por presunto direccionamiento de la obra pública a favor de empresas del detenido Lázaro Báez.

Con la indagatoria a la ex presidenta se cerrará la ronda de declaraciones de los 13 procesados y comenzará la etapa de declaraciones de testigos, que se extenderá hasta mediados del 2020

En el juicio se debaten supuestos delitos en la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz a la empresa "Austral Construcciones", de Báez, y el presunto pago de sobreprecios e incumplimientos en la construcción.

Además de la ex presidenta y el empresario, también son juzgados los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros ex funcionarios.