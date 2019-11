“Masche” un pasaje a la Argentina

Javier Mascherano se despidió de los hinchas y dirigentes del Hebei Fortune de China. Fue ayer, en la derrota como local 3-1 ante el puntero Guangzhou Evergrande, que marcó su último partido ante su gente y, muy posiblemente, su adiós definitivo porque no jugaría en la última jornada. Su futuro será en Estudiantes, club con el que la próxima semana firmará un contrato por dos años.

Como su equipo ya consiguió salvarse del descenso y no tiene problemas con la pérdida de la categoría, es altamente probable que no sea tenido en cuenta en la última fecha. Lo mismo ocurrirá con el otro argentino de la plantilla, Ezequiel Lavezzi, que ayer se despidió del fútbol profesional.

Mascherano recibió en el centro de la cancha un presente de parte de la máxima autoridad del club: una camiseta encuadrada con el número de quites en la última temporada, 304. Si algo le destacaron en el fútbol chino fue su enorme liderazgo y el rol de recuperador de pelotas. ¿Eso lo posiciona como volante central retrasado por delante del posible marcador central?

En las redes sociales se mostró muy agradecido por los dos años vividos en el club del interior de China. “Ha sido un placer, xiexie”, escribió en su cuenta de Twitter, donde adjuntó fotos al momento de recibir la casaca y una foto con la bandera desplegada por los hinchas: “Las leyendas nunca mueren. Nunca serán olvidadas”.

El domingo se jugará la última fecha de la Superliga china. Hebei Fortune visitará a Wuhan. Pero Mascherano podría quedarse afuera de la lista de concentrados porque está apresurando su salida para Argentina. Retornará a su país después de 14 temporadas jugando en el extranjero, las últimas dos en China, para tratar de encarar la recta final de su carrera. Es importante recordar que tuvo una oferta para recalar en el Inter Miami de Beckham, pero la idea de regresar a su tierra a un club que tiene un técnico que conoce y compañeros que lo esperan, fue más tentadora para el futbolista.

INMINENTE PRESENTACIÓN

Javier Mascherano estará viajando los próximos días a la Argentina. Entre domingo y lunes estará embarcando para reencontrarse con su familia y para empezar a planificar su presentación con la camiseta de Estudiantes, donde permanecerá un año y medio.

El volante centra surgido en River y con pasado en Liverpool, Barcelona y el fútbol chino será presentado en el nuevo estadio. No está definida la fecha, pero podría ser antes que se termine la temporada 2019 de la Superliga argentina. Caso contrario podría ser trasladada a finales de año.

Argentine football stars Ezequiel Lavezzi and Javier Mascherano confirmed to leave CSL side Hebei China Fortune FC after this season @PochoLavezzi @Mascherano pic.twitter.com/fZrUwJpdk8