Comienza la preinscripción online para el ingreso 2020 a las carreras de la Universidad

Desde hoy, los aspirantes deberán completar una planilla que luego tendrán que presentar en la unidad académica de su elección

Hoy comienza la preinscripción a las carreras de las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Según informó la casa de estudios, se fijó que entre los días 11 de noviembre y 13 de diciembre será el período correspondiente a la inscripción propiamente dicha.

Antes, los aspirantes deberán realizar la preinscripción mediante el Sistema de Preinscripción a Carreras de la UNLP (SIPU), que estará habilitado a partir de hoy en: https://ingreso-grado.unlp.edu.ar. Una vez completada con los datos del aspirante, la planilla deberá imprimirse y presentarse -el día asignado por el sistema- en la unidad académica elegida para completar el trámite de inscripción.

Se informó que la planilla tiene carácter de Declaración Jurada y cualquier inscripción realizada en otra Universidad Nacional inhabilitará el trámite.

Además de la planilla emitida por el SIPU, los aspirantes deberán presentarse en la unidad académica con DNI, Libreta de Enrolamiento o Cívica (original y fotocopia), tres fotografías tipo carnet (4x4, fondo blanco), certificación original o título certificado único de estudios secundarios completos, acompañados de una fotocopia y documentación que acredite el cumplimiento del calendario nacional de vacunación acorde a la edad.

Al momento de completar el trámite de inscripción para ingresar a la Universidad, las distintas facultades harán entrega a cada aspirante de una copia del plan de estudios vigente en la carrera en la que se inscribe.

Por otro lado, se autoriza la intervención de los Centros Universitarios, Casas de Provincias y Centros Regionales con acción en La Plata, a efectuar la presentación hasta el 13 de diciembre de 2019, como medida excepcional.

Para el ingreso efectivo a la UNLP, los aspirantes no deberán adeudar materias del ciclo secundario al 30 de abril de 2020, debiendo entregar la documentación que lo acredite hasta el 8 de mayo de 2020 en el Departamento de Alumnos de la facultad en la que se hayan inscripto. Estos estudiantes no podrán rendir examen final ni aprobar materias por promoción directa hasta que no presenten el certificado final o provisorio debidamente autenticado, donde conste la finalización de sus estudios secundarios antes del 30 de abril de 2020.

Los aspirantes que ingresaron con certificación provisoria tendrán como plazo final para presentar la documentación original o el Título Certificado Único hasta el 26 de febrero de 2021.

Mientras que el plazo para entregar la documentación correspondiente al cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación vencerá el 14 de agosto de 2020.

Por otro lado, se indicó que la inscripción de los aspirantes extranjeros se realizará entre los días 11 de noviembre y 13 de diciembre de 2019. Es de carácter personal y el aspirante también deberá realizar previamente una preinscripción mediante el Sistema de Preinscripción a Carreras de la UNLP (SIPU) que estará habilitado a partir de hoy.

Inscripción 2019

El año pasado, los inscriptos al ciclo académico 2019 rondó los 32.500 aspirantes. Y el dato más preocupante lo aportó Medicina, donde hubo casi 4.000 anotados, frente a los 3.000 del curso 2018. La eliminación del examen de ingreso fue el factor que más influyó en esa disparada: 4.000 estudiantes, contra los entre 300 y 400 que entraron hasta 2015. Esto, sin contar a los alumnos y alumnas de las carreras de la Escuela Universitaria de Recursos Humanos del Equipo de Salud (Eurhes), que sumaron para Medicina un total de 6.849 aspirantes en 2019.