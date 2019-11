Se enojó La Claudia: “No me importa lo que haga, pero que no hable mal de mis hijas”

Maradona faltó a la audiencia y Villafañe dijo que sacará las garras para defender a las chicas. Fuertes versiones

| Publicado en Edición Impresa

MATÍAS MORLA, EN REPRESENTACIÓN DEL DIEZ.- Odiado por Dalma y Gianinna, Matías Morla, el hombre en el que Maradona más confía hoy en día, fue a la audiencia en representación del Diez. Sin embargo, a la salida no quiso hacer comentarios al respecto.

CLAUDIA Y BURLANDO, EN LA AUDIENCIA.- Tras el polémico video, Claudia desafió a Maradona: “Si tenés los huevos para subir ese video hablando de nuestra hija, espero que los tengas para presentarte en la audiencia”. Sin embargo, El Diez no apareció. Según trascendió, la audiencia tuvo que ver con el reclamo que el DT le hace a Villafañe por varias propiedades. No se supo si hubo acuerdo.

La “bruja”, sobre la que Maradona siempre bromeó, le emergió finalmente a “La Claudia”, en defensa de sus hijas. Visiblemente enojada, la empresaria enfrentó a las cámaras ayer a la salida de la audiencia a la que debía ir Maradona pero a la que, finalmente, faltó. “No me importa lo que haga con sus cosas, no quiero que hable mal de mis hijas”, advirtió Villafañe, lejos de la imagen pacífica que suele cultivar.

“Así como tenés huevos para subir un video a Instagram hablando de nuestra hija, espero que los tengas mañana para presentarte en el juzgado”, había desafiado Villafañe a su ex marido el lunes en sus redes sociales. Sin embargo, el ex astro del fútbol dejó, como hasta el momento, todo en manos de su abogado, el polémico Matías Morla, y no se presentó.

Claudia, acompañada por su abogado Fernando Burlando, no dijo ni una palabra sobre lo acordado (o no) en esa audiencia, aunque dejó en claro que no está dispuesta a aceptar que Maradona maltrate ni a Dalma ni a Gianinna.

“Es un problema de él (lo que haga con su dinero). A mí lo que me enoja, es que hable así de una hija. Voy a salir a defender a mis hijas con uñas y dientes como cualquier mamá”, manifestó Villafañe, con cara de pocos amigos, cuando le preguntaron qué opinaba sobre la decisión de Maradona de desheredar a sus hijas, algo difícil de lograr judicialmente.

La reacción de Claudia llegó luego de que el DT de Gimnasia publicara en su Instagram un explosivo video en el que asegura que no dejará a nadie ni un centavo de herencia, y en el que le habla directamente a Gianinna.

“No se está muriendo porque su cuerpo lo decide. Lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de NORMAL, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él, por favor. Gracias”, fue el texto completo que la joven escribió y la respuesta del Diez llegó el lunes.

“Hola, quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Que vivo muy plácidamente porque estoy trabajando”, es como arrancó su descargo Diego, y lanzó: “no sé lo que habrá querido decir Gianinna o interpretará, no sé. Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejás, que por lo que estás haciendo”.

Tras esa introducción, llegó la parte crucial del video: “Les digo a todos, no les voy a dejar nada. Todo lo que corrí en mi vida, Lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera, pero por ahora no. No existe”. Y finaliza remarcando: “Estoy muy sano. Muy sano. Gracias”.

POLÉMICA VERSIÓN

Con el escándalo instalado, comenzaron a surgir preguntas: ¿de qué hablaba Gianinna? ¿Qué vio? ¿Qué pasó? En ese marco, ayer trascendió una polémica versión.

Según se supo, el origen de la preocupación que expuso Gianinna fue lo mal que encontraron a su padre la noche del festejo por su cumpleaños, el pasado 30 de octubre.

Vale mencionar que la celebración se realizó en la víspera, el martes 29: Diego, tras haber ganado 4-0 contra Newell’s en Rosario, se volvió solo (el plantel de Gimnasia durmió allá), directamente a Bella Vista, en donde vive con su pareja, y en donde fue el festejo para unas 50 personas. El equipo del Lobo, que emprendió el regreso a la mañana del 30 temprano y almorzó en la ruta, arribó a Estancia Chica en horas de la tarde para entrenar, como estaba previsto. Sin embargo, el DT no se presentó.

“Gianinna llegó a las 2 de la madrugada a la casa donde vive Diego con Rocío (Oliva) y lo encontró en un estado lamentable. Hay videos de toda esa situación que prueban lo que las hijas cuentan”, reveló Ángel de Brito, ayer, en “Los Ángeles de la Mañana” (El Trece).

Horas más tarde, en “Intrusos”, Rial y equipo ampliaron la información. Según esta versión, Gianinna habría llegado acompañada por Daniel Osvaldo (con quien se la vinculó sentimentalmente en el pasado) al festejo, cerca de las dos de la mañana, y se encontró con un panorama desolador: un Maradona supuestamente borracho, descompuesto, ahogándose en su propio vómito.

La madre de Benjamín Agüero habría culpado de esa situación, como de todos los males de su padre, a Rocío Oliva, que había organizado la fiesta. Y, furiosa como se fue de la casa, se volcó a Instagram para alertar sobre el estado de salud de Maradona.

Por eso ayer, tras las repercusiones del video, fueron muchos los que apuntaron contra Oliva, quien, dado la enemistad que mantiene con el dúo dinámico, habría pedido especialmente a Maradona que grabara ese video dedicado a sus hijas.

HABLARON “LAS NENAS”

A través de su cuenta de Instagram, Gianinna rompió ayer el silencio tras este nuevo escándalo en el que se vio involucrada ella y su familia.

“Yo tengo a esas personas que te abrazan y te reinician. Que con un mensaje acarician el alma... Quienes hacen monólogos para sacarme una sonrisa... ¡A ustedes les agradezco, fuerte fuerte! Gracias”, escribió en una “story” y siguió: “¡Los amo hasta el infinito y más allá! Mi banda incondicional, qué placer tenerlos conmigo, a los de siempre, a los de hace poco, a los que tengo lejos pero cerca, a los amigos de mi hijo, a Él. ¡GRACIAS infinitas!”.

“La tranquilidad de apoyar la cabeza en la almohada y dormir en paz. Nada es casual. Abrazada a vos hasta que suene el despertador”, sumó la madre del hijo de Agüero y cerró: “Decí lo que quieras, total sos lo que hacés”.

Dalma, como siempre, hizo gala de la hermana mayor y consoló a Gianinna: “Solo vos y yo sabemos cómo fueron y son las cosas! No te preocupes que nos avala una vida! Todo lo demás te lo dije por privado! Te amo”.