Casación ratifica a jueces del Tribunal Oral que prepara juicio a Florencia Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó hoy un planteo de la defensa de Florencia Kirchner para apartar a dos jueces del Tribunal Oral Federal 5, que prepara el futuro juicio por la causa "Los Sauces", en el que la joven está procesada.



La decisión fue tomada por los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, con disidencia de la jueza Ana María Figueroa, de la sala I del máximo tribunal penal del país, según el fallo al que accedió Télam.



Los camaristas confirmaron a los jueces Daniel Obligado y Adriana Palliotti como integrantes del Tribunal Oral Federal 5 que prepara el juicio por Los Sauces.



Se trata del mismo Tribunal que juzgará además el caso Hotesur.



En ambos casos están procesados la ex presidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia.



El defensor de Florencia, Carlos Beraldi, recusó a los dos jueces por presunto "temor de parcialidad" ante la forma en que, según argumentó, se llevó el tema de los pedidos de viaje a Cuba de la hija de la vicepresidenta electa Cristina Kirchner por razones de salud y filtraciones a la prensa.



"La recusación planteada no constituye ni por su naturaleza ni por sus efectos sentencia definitiva", concluyeron Petrone y Barroetaveña al rechazar una queja de la defensa de Florencia Kirchner.



La recusación de ambos magistrados había sido desestimada ya por otro Tribunal, el Oral Federal 6, y por eso la defensa recurrió en queja al máximo tribunal penal del país.



Beraldi aludió a un "fundado temor objetivo de parcialidad" pero los jueces rechazaron el argumento.



"Las razones traídas por la defensa resultan insuficientes para admitir el apartamiento pretendido", se sostuvo en el fallo.



La defensa de Florencia, quien permanece en Cuba bajo tratamiento médico, sostuvo que los jueces del TOF 5 Obligado y Palliotti "no evitaron que se produjera la filtración a la prensa de datos incorporados al incidente de autorización de salida del país".



Además, sostuvo que el Tribunal impidió a los abogados de Florencia "participar de la audiencia celebrada el día 15 de abril del corriente año con motivo de una citación cursada al Cuerpo Médico Forense".



Florencia Kirchner está en Cuba con permiso judicial bajo tratamiento médico y su madre viajó a visitarla hasta el próximo 11 de noviembre.