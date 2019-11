"No podemos pagar la deuda en las condiciones en que está Argentina"

Entrevistado por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa para el canal Rusia Today, Alberto Fernández brindó fuertes definiciones sobre la deuda con el FMI y la capacidad de pago del país, las decisiones económicas del gobierno de Mauricio Macri, la crisis en Chile y la integración latinoamericana.

Mientras, por un lado, Fernández insistió con que la Argentina siempre pagó sus deudas, por el otro, advirtió: "El mundo tiene que entender que nosotros no somos como Macri, nosotros no mentimos. Y nosotros no podemos pagar en las condiciones que está la economía argentina".

“La economía se tiene que recuperar, volver a producir y volver a exportar. De ese modo tendrá dólares para hacer frente a las obligaciones. Hoy nada de eso ocurre. Llevamos dos años consecutivos de caída del consumo”, sostuvo el mandatario electo. Luego, apuntó contra el actual presidente argentino: “Macri va a dejar 5 millones de nuevos pobres. Un 40% de la población argentina debajo de la línea de pobreza. Ese es el resultado de su gestión”.

“Tengo muchas expectativas en que vamos a poder salir adelante. Todos saben que el FMI ha sido cómplice de lo que ha pasado. Confío en que vamos a tener una negociación cierta y vamos a poder explicar nuestra verdad”, indicó, al tiempo que resaltó: “Queremos pagar. Argentina se tiene que poner de pie. La comunidad internacional lo entiende y creo que nos va a acompañar".

Fernández repasó cómo fueron los préstamos del FMI a la Argentina y cuestionó al Presidente por tomar esa deuda tan grande. “Macri llegó con el argumento de que tenía que resolver el superávit fiscal y empezó a tomar deuda. Y la llevó a términos insospechados en un año y medio”, señaló. En esa línea, expresó: “El FMI le prestó 57 mil millones de dólares a la Argentina. Hasta el momento nos han dado 45 mil millones. Frente a esa deuda vamos a tener una negociación difícil”.