Aguer le apuntó a Tinelli y el Cabezón no perdonó: "De los curas pedófilos ¿no dijo nada?"

El ex arzobispo platense Héctor Aguer escribió en la página Infocatólica y tituló su nota “La naturalización de lo antinatural”. Entre varios temas que toca, como la referencia a la comunidad LGTB y al feminismo, en un tramo dispara duro contra Marcelo Tinelli.

“Otro de los principales responsables: el showman con probables posibilidades políticas, que también exhibe en el espectáculo la vida privada de sus bailarines, y promueve entre ellos superficiales emparejamientos; que semejante engendro tenga buen 'rating' mide hasta qué nivel hemos caído”, escribió para generar la dura respuesta del cabezón, que no tardó en llegar.

El conductor usó sus redes sociales para disparar contra el sacerdote: “De los curas pedófilos ¿no dijo nada? No llegué a leer toda la nota, porque sus palabras me hacer recordar a la inquisición”.

