Picante cruce: Aguer le dijo “engendro” a Tinelli y el conductor le recordó a los “curas pedófilos”

En un artículo publicado en el sitio InfoCatólica, Monseñor Héctor Aguer se mostró muy crítico con Marcelo Tinelli, a quien citó para ejemplificar el nivel de decadencia cultural en el que, dijo, hemos caído.

Aunque sin nombrarlo directamente, el Arzobispo emérito de La Plata se refirió al conductor como “el showman con probables posibilidades políticas” y lo acusó de exhibir “en el espectáculo la vida privada de sus bailarines”, y promover “entre ellos superficiales emparejamientos”.

Aguer fue contundente y se mostró preocupado por el hecho de que “semejante engendro tenga buen ‘rating’ mide hasta qué nivel hemos caído”.

Y agregó: “No voy a acudir, para explicar este amplio fenómeno, a una teoría de la conspiración, pero -insisto- tales hechos revelan la dimensión de la decadencia cultural en la que se ha precipitado nuestra sociedad. Si argumentamos que también ocurre en otros lugares, podríamos aplicarnos el refrán: ‘mal de muchos, consuelo de tontos’”.

No es la primera vez que Aguer se refiere en estos términos a Tinelli. En julio de 2017 había hecho una crítica similar a través de una carta que distribuyó el Arzobispado platense.

En aquella oportunidad dijo que el animador es “uno de los símbolos arquetípicos de la decadencia cultural argentina, aunque alcance marcas altísimas en el rating de la vulgaridad”.

Si bien reconoció “la impopularidad” de su afirmación, sostuvo que “la necesidad de alertar se impone” y, en ese marco, sostuvo que el programa de televisión “ShowMatch” , entre otras “lindezas”, resume la “crónica actualizada, como si fuera lo más natural del mundo, de la fornicación, el concubinato o el adulterio de los protagonistas del mundo de la farándula”.

“Aunque suene odioso, o parezca demodé, tengo que sentenciar: es un mal ejemplo; todo de una impudicia desvergonzada”, aseveró el arzobispo platense.

También, recomendó que “quizá alguien podría sugerirle al poderoso animador que, por lo menos, no repita continuamente la frase ‘por Dios’..., aunque para él no signifique nada”.

LA RESPUESTA DE TINELLI

Con la columna de opinión rebotando por todos lados, Tinelli se hizo eco y le contestó.

A través de su cuenta de Twitter, en donde lo siguen más de diez millones de personas, el conductor fue contundente: “De los curas pedófilos no dijo nada??? No llegué a leer toda la nota, porque sus palabras me hacen recordar a la inquisición”.

Como si eso no fuera suficiente, dedicó Tinelli, casi el resto de la jornada, a retuitear posteos de otras figuras y o notas publicadas en diferentes medios que cuestionaban las palabras de Aguer.

Uno de ellos fue Luis Novaresio, quien le dedicó a Tinelli: “Hay descalificaciones que te califican. Que quien banca entre tantas barbaridades una piedra en el cuello a gays, impide la ESI en las escuelas públicas y destila odio público cobrando sueldo del estado, te ubica en donde estás: del lado correcto”.

Tinelli también compartió el mensaje que le escribió Fernando Dente: “Me descompone. No encuentro otra explicación que no sea Pura maldad. Algunos representantes De la Iglesia son todo lo que esta mal. Son el anti amor, la anti Libertad. Entiendo que siendo cura y teniendo que reprimir el deseo sexual tanto tiempo, pase esto”.

El animador también retuiteó el posteo de Vero Lozano: “Sr ocúpese de la pedofilia en la iglesia, esos sí hacen Daño y es un delito”.

LA LIGÓ DE BRITO

Pero Aguer no sólo se ocupó de Tinelli en su columna titulada “La naturalización de lo antinatural”.

También, sin mencionarlo explícitamente, se refirió a Ángel de Brito, conductor de “Los Ángeles de la Mañana” (El Trece), ciclo en el que se analizan todos los escándalos del “Bailando”, entre otras yerbas.

“Los medios de comunicación son un factor principal en el intento de cambiar la mentalidad de la gente, a pesar de que el uso anárquico de ‘las redes’ altera un tanto el panorama, para bien y para mal. Otras conductas destructivas son difundidas elogiosamente, como si fueran lo normal, lo que ahora se acostumbra, lo natural. Por ejemplo, se exponen a la curiosidad pública, con lujo de detalles y actualización permanente, los amoríos fugaces de gente de la farándula. Basta desplegar la Sección Espectáculos de algunos diarios (NdR: en 2016, en una columna titulada “La fornicación”, dijo que en esta misma sección se podía seguir “una crónica diaria de la fornicación del mundo de la farándula”), o conectarse con el demonio de la mañana que anda suelto en un canal de televisión”, manifestó Aguer.

Y, como era de esperar, el “demonio de la mañana”, Ángel de Brito, también le respondió.

Vía Twitter, propuso: “Podríamos visitar a Monseñor el mes próximo con un nueva marcha del orgullo, y todos las agrupaciones feministas. Pañuelos verdes y banderas arcoiris!”

REPUDIO

Diferentes figuras de la farándula, de diversos ámbitos, se pronunciaron al respecto y manifestaron su solidaridad tanto con Tinelli como con De Brito.

“El año pasado murieron 67 personas víctimas de crímenes de odio relacionados a la identidad sexual en Argentina. Los discursos de odio anteceden a los crímenes. Personas como ésta (por Aguer) son cómplices de esas muertes. Mi solidaridad con Marcelo y Ángel”, reflexionó Luciana Salazar.

Fabián Doman también se pronunció en la misma línea: “Todos somos Tinelli y De Brito. No a la inquisición en 2019. No a la intolerancia. No a los dueños de la moral de la sociedad. Marchemos a donde sea para que sepa que cientos de miles no pensamos como él”.

“En el 2019, la opinión de una persona de la Iglesia debería ser tan irrelevante como la cáscara del maní. Vayan a laburar por el amor de su Jefe”, fue la reflexión de Connie Ansaldi.