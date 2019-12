Siguen las penurias en la Ciudad por la falta de luz tras el temporal

El temporal de viento y lluvia que azotó a la Ciudad el pasado viernes y que se sintió con particular fuerza en el Casco Urbano y alrededores, donde se registró la caída de unos 200 árboles, tuvo como correlato un amplio corte del servicio de energía eléctrica que con el correr de las horas fue solucionado en gran parte por la empresa distribuidora Edelap.

Sin embargo, a casi 48 horas del fenómeno climático, usuarios de distintos sectores seguían manifestando su preocupación por la falta de energía en sus hogares.

Este era el caso de Néstor, de 11 entre 66 y 67, donde un árbol que cayó por la fuerza del viento provocó el corte de los cables del tendido eléctrico. "La cuadrilla vino, trozó el tronco y acomodó todo. Pero todavía estamos sin luz en prácticamente toda la manzana", sostuvo el vecino.

LEA TAMBIÉN Tras el temporal, en diferentes barrios pasaron más de un día sin luz y los usuarios estallaron

Por su parte, Paula, también domiciliada en la cuadra de 11 entre 66 y 67, aseguró que "venimos sin luz desde la tormenta". En este caso la situación de la vecina se agravaba porque tampoco tenía suministro de agua. "Hicimos reclamos a Edelap y a ABSA, pero no hay caso y estamos entrando en una situación de desesperación", expresó la mujer.

Donde también se registraban apagones desde la tarde del temporal era en Villa Elvira, según coincidieron varios vecinos que dieron a conocer sus situaciones.

"Ya llevo ocho reclamos realizados a Edelap desde que nos quedamos sin luz el viernes a eso de las 16 hs.", afirmó Walter desde 116 entre 77 y 78. "Ya no sabemos a quién acudir", dijo el hombre a la espera de volver a contar con el suministro.

En la misma situación, Alejandra, domiciliada en 12 y 85, contó que "estamos en plena oscuridad desde el viernes cuando se vino la tormenta". "Lo único que queremos es que vuelva la luz antes de que esto se complique aún más", comentó.

En tanto, Lucía Álvarez, de 86 entre 9 y 10, contó que "acá no hay luz desde el viernes" y agregó que "vino y se volvió a cortar varias veces y con baja tensión". "Acá en la zona viven personas con discapacidad y no se escucha a nadie. En algunos comercios ya tiraron mercadería. No sé qué más están esperando para que devuelvan el servicio", manifestó.

Ana, de 10 y 85, Barrio Monasterio, consignó que "nos encontramos sin luz y sin agua desde el viernes y lo único que pedimos es poder usar los servicios que tan caro nos cobran".

A su vez, desde la zona de 98 y 610 aseguraron que mientras están a oscuras desde el viernes, tampoco tienen agua. "No se justifica esta agresión a los vecinos", señaló Patricia.