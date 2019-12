Descubrieron a dos gendarmes haciendo un allanamiento ilegal en Brandsen

Dos efectivos de Gendarmería Nacional y otras seis personas fueron detenidas en las últimas horas en Brandsen, acusadas de protagonizar al menos un allanamiento ilegal en una propiedad de esa localidad. Policías bonaerenses descubrieron la maniobra en plena ejecución y aunque todavía no queda claro cuál era el objetivo de la banda -aunque no resulte difícil presumirlo- la carátula de la causa apunta a un pedido de dinero a cambio de no hacer un registro que la justicia ni siquiera había ordenado.

Según la información oficial el hecho sucedió el viernes pasado en Aristóbulo del Valle y Magdalena de Fait, a donde se presentaron efectivos de la Estación Policía Comunal de Brandsen que recorriendo la zona supieron que en ese domicilio había “personal de Gendarmería haciendo un allanamiento”.

Probablemente por no haber sido notificados del procedimiento, gestión de rutina entre fuerzas distintas, los policías decidieron ir a chequear que todo estuviera bien.

Ya en el lugar, el jefe del grupo se entrevistó con uno de los agentes que presuntamente hacían el allanamiento, quien se presentó como personal de Gendarmería pero se mostró dubitativo cuando el interlocutor le pidió lo obvio: una copia de la orden judicial que avalara su presencia en el lugar.

“Dijo que no tenía”, confirmó una fuente del caso, agregando que “de inmediato se constató que otro de los hombres que estaban ahí también pertenecía a esa fuerza”.

Según el reporte oficial, ambos revisten en el escuadrón de Seguridad Vial de la Autopista La Plata -Buenos Aires, uno con la jerarquía de cabo y el otro de cabo primero.

A instancias de la UFI de Brandsen, los policías se abocaron a identificar al resto de las personas que acompañaban a estos dos agentes de Gendarmería.

Destacaba entre ellos un empleado público de 37 años domiciliado en Lomas de Zamora, quien tenía una credencial que lo acreditaba como “investigador” del “cuerpo de investigaciones judiciales” de la fiscalía general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La legalidad de ese documento también quedó bajo análisis.

Entre los cinco hombres restantes, de entre 27 y 41 años, todos del partido de Lomas de Zamora, hay otro empleado público, un changarín, un analfabeto y uno que dijo no recordar ni su DNI.

Los policías de Brandsen secuestraron los vehículos en los que se movilizaban, un Volkswagen Gol Trend y un Chevrolet Aveo, además de precintos plásticos; tres pistolas Taurus calibre 9 milímetros; dos chalecos antibalas pertenecientes a Gendarmeria Nacional, prendas de esa fuerza, correajes y las credenciales de los dos cabos.

Instructores de la fiscalía de Brandsen ordenaron la aprehensión de todos los hombres presentes en el falso operativo, el secuestro y análisis de los elementos ya mencionados y la apertura de una causa por “exacción ilegal”, al menos hasta que se aclare cuál era el objetivo del grupo.

Esa figura penal reprime al funcionario público que, abusando de su cargo, “obligara a pagar o entregar indebidamente una dádiva” que tiene por esencia un destino particular o privado.

Si el que que la pide es un funcionario de una fuerza de seguridad, el delito es agravado.

Por otro lado, fuentes del caso anticiparon que se investigará si hay antecedentes de esta maniobra o similares en Brandsen o en localidades cercanas.

Este diario consultó con voceros de Gendarmería para conocer su versión o información al respecto, pero se limitaron a explicar que un representante legal de la fuerza había ido a la fiscalía interviniente para interiorizarse y tomar medidas. Considerando los antecedentes de Gendarmería en materia de sanciones al personal implicado en investigaciones penales, lo más probable es que los dos cabos ya hayan sido preventivamente apartados de sus filas.

antecedente

El 28 de diciembre de 2016 una banda montó un falso operativo de control vehicular sobre la ruta provincial 29, cerca de la localidad de Jeppener, en el partido de Brandsen. Allí, vestidos como gendarmes y con una Citröen Berlingo ploteada como si fuera de la fuerza, detuvieron a un camión de caudales que transportaba una millonaria suma desde General Belgrano. Y se la robaron. Tras múltiples allanamientos que se hicieron en distintas localidades del Conurbano, la banda fue desarticulada en julio de 2017.

Detuvieron entonces a cinco sujetos con antecedentes penales, a quienes les secuestraron un arsenal, uniformes similares a los de Gendarmería y ropas de una empresa de seguridad privada.

Los operativos se hicieron en Lomas de Zamora, Ezeiza, La Matanza, San Martín y Berazategui. Se incautaron un fusil Mauser calibre 7.65, cuatro pistolas 9 milímetros (una robada a una policía en 2011), dos escopetas, una de ellas automática; una granada de humo y 120 municiones de diferentes tamaños.

Uno de los acusados tenía carnet como “investigador” de la fiscalía general de CABA