Por una protesta, hay retrasos en las pruebas prácticas para sacar la licencia de conducir

Desde hace al menos dos semanas que numerosos automovilistas que debían rendir la prueba práctica para obtener el carnet de conducir se encuentran con la imposibilidad de completar el trámite.

Según dijeron diferentes vecinos, los inconvenientes para rendir el examen en las oficinas de 20 y 50 estarían vinculados al reclamo de un grupo de trabajadores de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana, que están llevando a cabo una retención de tareas.

Uno de los que planteó la inquietud ante este diario fue Ernesto Baldi, un automovilista que el martes 26 de noviembre hizo su primer intento por renovar la licencia de conducir. Todavía estaba en plazo, ya que el carnet se le vencía el 3 de diciembre. “Fui una semana antes para renovarlo y poder seguir manejando. Pero no pude entrar porque había personas en la puerta, en una protesta”, explicó.

Intentó en los días subsiguientes y si bien consiguió turno y avanzó con los trámites correspondientes, llegado el momento de rendir la prueba práctica no pudo hacerlo porque los agentes que debían tomársela estaban con retención de tareas.

El vecino aclaró que debía volver a rendir la prueba práctica porque, al ser mayor de 80 años, cada vez que renueva la licencia debe pasar por el examen.

“Desde entonces vengo llamando todos los días para que me tomen el examen y conseguir el registro, pero no me lo toman”, sostuvo.

Otros vecinos que también intentaron rendir la prueba práctica se encontraron con la misma situación. Por lo mismo, hay quienes advierten que se podrían estar acumulando trámites atrasados.

Desde la Secretaria de Convivencia y Control Ciudadano aseguraron que “el trámite administrativo para efectuar la Renovación de licencias de conducir está funcionando de manera habitual”.

No obstante, por lo que pudo saber este diario, por estas horas se están evaluando acciones para solucionar los inconvenientes que se están presentando, para que los conductores puedan realizar con normalidad de los exámenes prácticos exigibles para la obtención de la mencionada licencia.