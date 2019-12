Estudiantes puso contra las cuerdas al líder y mereció algo más que un empate

Estudiantes le bajó la persiana al 2019 empatando 1-1 frente a Argentinos, el único líder que tiene la Superliga, en condición de visitante. Si bien es un punto que suma por lo dicho anteriormente, el equipo comandado por Gabriel Milito desperdició situaciones de gol muy claras y por eso se fue con la sensación de que podía haberse quedado con la victoria. El gol albirrojo lo marcó Nazareno Colombo, quien debutó en la red en Primera División, mientras que Santiago Silva había puesto en ventaja al local desde el punto penal

El entrenador albirrojo sorprendió anoche con el once inicial que paró en el estadio Diego Armando Maradona porque, cuando todo parecía indicar que iba a ser tres modificaciones con respecto al duelo ante Atlético Tucumán, finalmente metió cinco. En el fondo regresó Jonatan Schunke por el suspendido Juan Fuentes y se metió Facundo Mura en lugar de Iván Erquiaga; en el mediocampo se produjo el debut de David Ayala por Enzo Kalinski (suspendido); mientras que en la zona de ataque volvieron los González, Ángel y Federico, reemplazando a Manuel Castro y Mateo Retegui (sufrió una molestia).

A pesar de estos cambios de nombres, el flexible 4-3-3 utilizado en las jornadas anteriores no se modificó. El juvenil Ayala fue el hombre de contención en el mediocampo, mientras que a sus costados se ubicaron Gómez y Fernández. El primero, cuando Argentinos atacaba, le daba una mano en la marca al juvenil de 17 años. La Gata, por sus características, se ubicó por momentos por detrás de Fede González para el objetivo de manejar los hilos del equipo. Si bien no tuvo su mejor partido, cuando la pelota pasó por sus pies se vio lo mejor del equipo en los últimos metros.

En el primer tiempo ambos equipos se repartieron el manejo de la pelota y eso quedó evidenciado en los números de la posesión (51% Estudiantes y 49% Argentinos). Si bien en el inicio Argentinos, empujado por la localía, fue quien impuso las condiciones, con el correr de los minutos el encuentro se fue dando más a pedir de Estudiantes. Con mucho orden en el fondo, y tal vez sin tantas ideas claras en el último cuarto de cancha, el equipo comandado por Gabriel Milito incomodó al local en los primeros 45 minutos de juego y no mereció irse 0-1 al vestuario.

Las situaciones iniciales de riesgo fueron para el Bicho, aunque la primera clara del partido la generó el León con un cabezazo de Facundo Sánchez, tras un córner lanzado desde la derecha por Gastón Fernández a los 27, que probó los reflejos del arquero Lautaro Chaves. En esos minutos es cuando se vio lo mejor del conjunto pincharrata en ataque en esa primera etapa, especialmente cuando Sánchez y Ángel González se conectaron por la banda derecha. Quien no estuvo fino en el control de las pelotas fue el otro González, Federico, quien a raíz de algunas imprecisiones desperdició algunas jugadas que podrían haber tenido destino de gol.

El local, por su parte, bajó la intensidad mostrada en los primeros minutos y parecía que cerraba la primera etapa con dudas, las cuáles despejó Santiago Silva con el gol desde el punto penal tras una clara falta dentro del àrea de Facundo Mura. El experimentado delantero del Bicho, que diez minutos antes había errado un “penal en movimiento” tirándola contra un palo, tuvo revancha y ejecutó con gran precisión. Nada pudo hacer Mariano Andújar, quien había adivinado el palo y terminó lamentándose en el suelo por haber estado tan cerca.

Antes del gol, que fue lo último que pasó en esa primer tiempo, Estudiantes había tenido una muy clara en los pies de Fede González, quien tras una habilitación de Iván Gómez reventó el palo derecho del arquero local.

HIZO TODO PARA GANARLO

Si bien Gabriel Milito no metió mano para salir a jugar el segundo tiempo, Estudiantes mostró una actitud más ofensiva en el juego por estar abajo en el marcador. Esto quedó más que en claro al minuto de juego, cuando Ángel González se filtró por la derecha y erró un mano a mano contra el arquero del Bicho, quien le adivinó la intención. El mendocino a los pocos minutos tendría otra clara, tras una corrida de Edwar López (de flojo partido) por la derecha, que no pudo empujar al fondo de la red en el corazón del área.

En el primer cuarto de hora también malograría una situación ideal Sánchez tras proyectarse por la derecha y no ver que tenía a dos compañeros, sin marca, dentro del área. Decidió patear y la pelota terminó en el saque de arco.

Argentinos se dedicó más a defender su mínima ventaja en el complemento y tratar de aprovechar los errores en el fondo estudiantil. Damián Batallini, por ejemplo, tuvo dos situaciones muy claras (travesaño y tapada de Andújar) que nacieron de una desatención en la defensa albirroja.

Milito no tardó en meter mano en el equipo y los “apuntados” a salir fueron los extremos, López y González. El primero se fue reemplazado por Matías Pellegrini, quien primero se ubicó por la izquierda y luego fue corrido para la derecha; el mendocino dejó su lugar para que ingrese Diego García, que jugó recostado sobre la izquierda. Ambos, que tienen como principal característica la explosión en los últimos metros, intentaron jugarle mano a mano a los laterales del Bicho y generar peligro por dichos sectores. El 4-3-3 no se desarmó.

Estudiantes en los últimos 20 minutos perdió la explosión del inicio del complemento pero, paradójicamente, fue cuando consiguió el empate. ¿De qué manera? A través de la pelota parada: Gastón Fernández lanzó un tiro libre en tres cuartos de cancha, tirado para el lateral derecho, y Nazareno Colombo saltó más alto que todos dentro del área y de cabeza venció la resistencia de Chaves. Fue un desahogo para todo el Pincha.

Pero, ¿por qué a Estudiantes le quedó una sensación agridulce? Porque ya con el 1-1, Pellegrini y García tuvieron en sus pies la victoria, pero ambos estrellaron la pelota en el palo. La más clara fue la del uruguayo, quien tenía el arco en soledad sobre la izquierda tras un centro bajo de Nahuel Estévez (ingresó por Ayala) e increíblemente no pudo inflar la red. Para colmo, Facundo Tello no le cobró un claro penal por mano de Marcos Angeleri dentro del área. Raro que no la haya visto.

Ahora será momento de descansar para el plantel de Estudiantes, que regresará a los entrenamientos el 2 de enero y reanudará la Superliga el último fin de semana de enero visitando a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.