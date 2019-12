Claudio Caniggia habría echado a sus hijos del hotel donde estaban viviendo

En el marco de un año turbulento en el clan Caniggia, con la separación de Mariana y Claudio y la acusación de ella de haber sufrido violencia de género, ahora se sumó un nuevo capítulo al dilema familiar.

Según contó este miércoles Ángel de Brito: “Claudio Caniggia les pidió a sus hijos que abandonen el Faena. Alex se fue a lo de la suegra y Charlotte a lo del novio”.

Sin embargo, el abogado de los hermanos, Alejandro Cipolla, desmintió la información y dijo que ambos siguen viviendo en el hotel ubicado en Puerto Madero.

El letrado aseguró que el ex futbolista no se hace cargo económicamente del alojamiento de Alexander y Charlotte, por lo que no "sería posible" echarlos. “Si quiere intentarlo, lo espero que no voy a perder”.

Los gemelos tienen un futuro incierto en el país. Charlotte había sido convocada para hacer temporada en Mar del Plata y aunque en principio firmó un contrato, luego renunció. Por su parte, Alex no tiene propuestas de momento. El mediático estuvo las últimas semanas en Italia, donde estuvo descansando junto a su novia.