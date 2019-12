Por las reiteradas interrupciones del servicio viajar en tren es casi una lotería

Piquetes por protestas, fallas técnicas, accidentes o caída de ramas sobre las vías. Las causas variaron pero las consecuencias fueron similares: en las últimas dos semanas, el servicio de trenes sufrió reiteradas interrupciones que le complicaron la vida a los usuarios, muchas veces en horario pico.

Como sucedió ayer, cuando un piquete en las vías de la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, de la Línea Roca, impidió que los pasajeros de La Plata pudieran llegar a Constitución y viceversa. La medida causó trastornos a miles de personas que debían ir al trabajo o regresar a su hogares.

La protesta fue similar a la que se desarrolló el viernes último cuando el servicio funcionó de manera restringida durante gran parte del día. Ayer el servicio quedó afectado desde las 10.30 y hasta bien entrada la tarde.

Durante toda la tarde el piquete en las vías impidió que la Línea Roca uniera Capital Federal con la Ciudad, lo que generó la bronca de los pasajeros que tuvieron que recurrir a otras alternativas. Por caso, en Retiro se vieron hasta tres cuadras de colas para tomar los micros que unen el trayecto entre La Plata y la capital federal.

En ese contexto, los cinco servicios eléctricos de la línea Roca quedaron limitados entre Quilmes - La Plata y Bosques vía Quilmes, también entre Temperley - Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley.

Eso se debió al corte de vías en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en Avellaneda. Ex empleados del Roca reclamaron por unos 1.500 trabajadores despedidos.

Se estima que la medida afectó a 200.000 usuarios, de acuerdo a lo que informó Trenes Argentinos.

Según un comunicado oficial de la empresa estatal, se trató de un reclamo de ex empleados de esa compañía “que nunca formaron parte de Trenes Argentinos y, además, hubo personal de una ex empresa contratista de seguridad privada, MCM y ex trabajadores de la línea Roca que se atuvieron al retiro voluntario o tuvieron cesantías por ausentismo”.

Por su parte, Hugo Testa, trabajador de la línea Roca, agremiado a la Bordó Nacional, explicó que la protesta de los ex empleados del Roca se debió a un “plan de despidos y achique del servicio”.

“Despidieron a más de mil trabajadores del Roca y contrataron a más de mil tercerizados, además del cierre de ramales y servicios, como el de Ferrobaires que dejó a más de cien pueblos sin trenes”, dijo Testa.

Por su parte, un ex trabajador de la línea Roca, Martín Monge, quien fue despedido en 2017 mientras cumplía su licencia dijo desde el lugar del corte: “Somos más de 1.500 compañeros despedidos en estos cuatro años, con retiros voluntarios obligados”.

El corte fue llevado adelante por unos 120 trabajadores y se reclamó que algún representante de la empresa se acercara hasta ese lugar para dialogar. “Hasta que eso ocurra continuaremos con la protesta de forma indefinida”, señaló Monge.

En el comunicado se informó que la empresa realizó la denuncia por obstrucción del servicio público en el Juzgado Federal de Quilmes.

Además intervino en el lugar la División Roca de la Policía Federal.

En tanto en La Plata centenares de pasajeros se mostraron contrariados por una medida que les resultó repentina. “La gente tiene derecho a reclamar, pero con el Roca cuando no es por una cosa es por la otra, para peor viajar a capital federal en micro cuesta tres veces mas”, contó Ricardo, quien viaja de lunes a viernes hacia Constitución.

En la Estación de Trenes se observó durante toda la tarde un entrar y salir de pasajeros que fue incesante.

“El verano pasado se cortaba el servicio por la energía eléctrica, ahora es por una protesta de trabajadores, no puede ser que no se evite un piquete y tantos quedemos a la deriva”, apuntó otro usuario.

La única alternativa que les queda, explican, es viajar en micro, lo que es más costoso.