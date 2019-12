Alberto Fernández limó asperezas con EE UU tras el enojo de un asesor de Trump

El presidente Alberto Fernández recibió ayer un renovado apoyo de parte del subsecretario interino del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, para la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y ambos acordaron crear un sistema de consulta permanente para trabajar coordinadamente entre los dos países.

Así lo informó la Casa Rosada y destacó que Fernández compartió un almuerzo en la Casa de Gobierno con Kozak, quien le transmitió los mismos conceptos sobre el “apoyo” que le había manifestado el presidente Donald Trump durante la conversación telefónica que mantuvieron hace unas semanas, al tiempo que elogió el discurso que el presidente argentino ofreció ayer ante la Asamblea Legislativa.

El encuentro en Casa de Gobierno se produjo luego de la contundente decisión del asesor directo de Donald Trump en la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone, de marcharse del país sin asistir a la jura de Alberto Fernández, el martes. Se molestó fuertemente por las presencias sin aviso del ministro de comunicación del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, incluido en las listas de sanciones y prohibiciones de entrada a diversos países, entre ellos la propia Argentina.

Claver-Carone, voz clave de Trump en esta visita -más aún que la del secretario de Salud, Alexis Azar, que sí fue a la jura en el Congreso- le reveló a Clarín el motivo de su rauda partida y de su molestia. “Desafortunadamente, debido a unas invitaciones y a algunas sorpresas que recibimos al llegar, decidí no ir y me voy temprano. No voy a tener las reuniones de trabajo que tenía programadas para mañana”, dijo. “Jorge Rodríguez y Maduro no le traen ningún beneficio a la Argentina, Evo Morales no le traen ningún beneficio a la Argentina. Rafael Correa no le trae ningún beneficio a la Argentina. Son cuestiones al revés. Le quitan beneficio a la Argentina, y desenfocan lo que debe ser la prioridad de Argentina, que es el bienestar del país, y como pueden trabajar bi lateralmente con nosotros y con otros aliados”, agregó.

El Gobierno de Fernández reconoce a Maduro como presidente de Venezuela y desconoce a Juan Guaidó, a diferencia de lo que hizo Mauricio Macri. Por lo tanto, tampoco seguiría siendo reconocida como embajadora la representante de Guaidó en Buenos Aires, Elisa Trotta Gamus, quien el martes se reunió con Claver-Carone.

Invitación al Gobierno argentino

Michael Kozak le trasladó ayer a Fernández una invitación para el Gobierno nacional para el 17 de diciembre en Washington, ante la cual el presidente argentino se comprometió con la presencia de algún funcionario de su gobierno en un encuentro vinculado al petróleo.

Junto con Kozak, quien encabezó la delegación de Estados Unidos a los actos de asunción del nuevo mandatario argentino, estuvieron el embajador en la Argentina, Edward Prado, el consejero político Chris Andino y la asesora Mariju Bofill.

En tanto, acompañaron a Fernández el canciller Felipe Solá, el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz y Jorge Argüello, quien sería designado como nuevo embajador de la Argentina en los Estados Unidos, si bien aún no se hizo el anuncio oficial de su nombramiento.

El subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos es el principal asesor para América Latina del presidente Donald Trump y es considerado en ese ámbito como un “experimentado defensor de los valores estadounidenses y de los derechos humanos, con un profundo conocimiento de la región”.