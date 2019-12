Saintout quedará a cargo de un Consejo Interuniversitario

Cuando había terminado de tomar juramento a sus ministros y el acto se estaba dando por finalizado, Kicillof sorprendió al volver a tomar el micrófono. Fue para anunciar que la diputada provincial platense Florencia Saintout, trabajará en su equipo de gobierno.

“Hemos decidido crear un consejo que nuclee a todas las universidades del territorio de la provincia de Buenos Aires, nacionales y provinciales”, dijo el mandatario, y señaló que “el gobierno provincial necesita valerse de la investigación, la ciencia y el trabajo, para aportar a una política que va a ser primero de emergencia, y después de crecimiento, desarrollo e inclusión social”.

Finalmente indicó: “He decidido designar en la coordinación de este consejo a la diputada Florencia Saintout”, y concluyó: “La universidad no solo ha sido prestigiosa por su autonomía y capacidad sino que se ha convertido en un instrumento de inclusión social a través de la gratuidad”.

El miércoles, como un anticipo de lo que se anunciara ayer, había trascendido que el bloque de diputados del Frente de Todos resolvía cambiar sus autoridades y reemplazar a Saintout por Facundo Tignanelli, un legislador de La Matanza ligado a La Cámpora.

Según trascendió, la designación de Saintout no la alejará de la actividad legislativa. Ocurre que, en principio, no tiene previsto pedir licencia en su banca. Por lo tanto, no habrá corrimiento y no será reemplazada por Susana Mariño, la sindicalista que le sigue en la lista correspondiente a las elecciones de 2017.

Hace algunas semanas había trascendido que Saintout podría ir al área de Cultura, que terminó absorbida por el ministerio de la Producción.