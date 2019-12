Kicillof tomó juramento a sus ministros y pidió un Gobierno “solidario y militante”

El flamante gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, tomó juramento a su gabinete y pidió a los trece ministros que lleven adelante una gestión “de proximidad y cercanía con las y los bonaerenses”. Y graficó: “Quiero un gobierno solidario pero sobre todo, militante”

Acompañado de la vicegobernadora Verónica Magario, Kicillof encabezó la ceremonia de jura ayer al mediodía en el Coliseo Podestá, donde afirmó que “este no va a ser un gobierno de marketing, sino que será un gobierno básicamente de gestión, de cercanía y de proximidad”.

El mandatario bonaerense sostuvo que “la palabra ‘militancia’ fue bastardeada” y aclaró que no se refería a la “militancia partidaria”, sino a aquella “que tiene que ver con el compromiso que implica ser ministro o director”.

“Los funcionarios tienen misiones y presupuesto, pero tienen que tener un plus adicional además de lo que dice la letra: una convicción, un compromiso y una entrega con las responsabilidades que les toca”, apuntó.

“Tienen que estar convencidos de poder hacer más frente a la situación de emergencia de la Provincia”, añadió Kicillof.

Varios de los ministros llevaron su propia barra. Los más ovacionados fueron Federico Thea (Secretario General), Fernanda Raverta (Desarrollo de la Comunidad), Julio Alak (Justicia) y Estela Díaz (Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual). “Qué momento, qué momento, las mujeres, tenemos ministerio”, cantaron sus adherentes.

FÓRMULAS

De las fórmulas utilizadas para los juramentos, la que sobresalió fue la utilizada por Sergio Berni (Seguridad). Cuando Kicillof le hizo la pregunta de rigor, se comprometió a ejercer el cargo por “Perón, Evita, Néstor, Cristina y el pueblo peronista”, lo que dio paso a una ovación.

La mayoría de los ministros juró “por la Patria”, mientras que por “Dios y la Patria” lo hicieron Berni, Alak y la ministra de Comunicación Pública, Jésica Rey.

Así, Carlos Bianco, doctor en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Quilmes, juró como jefe de Gabinete; y la senadora provincial Teresa García fue nombrada en el Ministerio de Gobierno.

Federico Thea (36), rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, es el nuevo Secretario General; y Augusto Costa (44), ex secretario de Comercio Interior y actual Gerente de Control de Gestión del Sector Público No Financiero de la Auditoría General de la Nación (AGN), juró como ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Pablo López, licenciado en Economía y doctor en Ciencias Sociales (UBA), fue nombrado para estar a cargo del Ministerio de Hacienda; y Javier Rodríguez, doctor en Economía, fue designado como ministro de Desarrollo Agrario.

A la vez, Agustina Vila, licenciada en Ciencia Política, es la nueva titular de la Dirección General de Cultura y Educación; y el ex ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, fue nombrado para ocupar ese ministerio a nivel provincial.

En el Ministerio de Infraestructura asumió Agustín Simone (41), licenciado en Administración.

Mara Ruíz Malec (34), licenciada en Economía y maestra en Desarrollo Económico, quedó a cargo del Ministerio de Trabajo. Finalmente, Santiago Pérez Teruel juró como Asesor General de Gobierno.

El acto fue seguido por legisladores e intendentes. También, por ministros de la Suprema Corte y el Procurador Julio Conte Grand.

Entre los alcaldes cantaron presente Julio Garro, Mario Secco (Ensenada) y Mario Ishii (José C. Paz).

También estuvieron el diputado nacionales Andrés Larroque, quien llegó junto a la legisladora provincial Florencia Saintout. Tras la jura, Kicillof anunció que la dirigente platense se integrará a su equipo de gobierno (ver aparte).