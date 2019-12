Un animal emblemático deja el ex Zoo platense: la tigresa viaja hoy a Sudáfrica

Una de las últimas fotografías de la bellísima tigresa Colón en el Bioparque (ex Zoológico). Destino: Sudáfrica

La tigresa Colón y el hipopótamo Hipólito encabezaban, sin lugar a dudas, la lista de los animales más emblemáticos a ser trasladados del ex Zoológico platense a santuarios o reservas naturales. Pues bien, ayer, Hipólito quedó solo a la cabeza de esa nómina: Colón partió con rumbo a Sudáfrica.

La jaula en la que viajará -sedada- será cargada en el avión hoy, en el aeropuerto de Ezeiza. Pero ayer a la tarde ya abandonó el Bioparque del Bosque.

Arribó a La Plata desde el Zoo de la ciudad entrerriana de Colón. De ahí su nombre. Era muy pequeña. Ahora, con once años de edad, tendrá la oportunidad de vivir en Africa, en un ámbito natural.

En principio, contaron las autoridades del Bioparque, Colón tendrá una hectárea exclusiva para ella, con una laguna incluida.

Su nuevo lugar de residencia es el Ubuntu Wildlife Sanctuary, el santuario de vida silvestre Ubuntu (un concepto sudafricano tradicional que refiere a la lealtad).

El sitio está especializado en felinos y Colón tendrá vecinos argentinos: los leones Melena y Tika, que hace unos meses fueron trasladados desde el ex Zoológico municipal de Santiago del Estero.

La tigresa es el animal 106 que partió desde el corazón del Bosque hacia hábitats naturales. Restan, además del hipopótamo, treinta y cuatro ciervos axis, que irán a una reserva de Entre Ríos; cuatro chivos que viajarán a la Reserva Fitozoológica Carlos Pellegrini de Tucumán, y los dos lemúres.

En cuanto a los traslados, ya viven en reservas naturales un búfalo asiático, tres chimpancés (una familia formada por el macho, la hembra y la cría, rescatados del tráfico ilegal), un zorro, un lobo marino (hoy en Mundo Marino), una lechuza, veintitrés ovejas de Somalia, muflones, cinco ponys, cuatro burros enanos.

El traslado de Hipólito será distinto al de Colón. Lleva otro tiempo de preparación, teniendo en cuenta el tipo y el tamaño del animal. También irá a Sudáfrica, pero a la Gran Reserva de Limpopo (una de las nueve provincias sudafricanas).

El director del Bioparque, Alejandro Serena, explicó a este diario que “cada animal tiene un tiempo y una manera de adaptación propios. Es mucho más sencilla la de un león (o tigre), por poner un ejemplo, pues puede viajar sedado. En cambio, al hipopótamo no se lo puede dormir. El porte y el peso del animal lo impiden, así como su necesidad de hidratación constante, sobre todo de la piel”.

La imposibilidad de sedar a Hipólito conlleva un proceso de adaptación a la “caja” en la cual viajará. “Tiene que aclimatarse, familiarizarse con el espacio, pues se trata de un viaje de varias horas”, especificó el funcionario.

En manos de especialistas

El traslado de Colón -un largo proceso que llevó poco más de un año- garantizará al animal una mejor calidad de vida. Ese es el objetivo, precisamente, de “liberar” a los ejemplares que no pertenecen a la fauna autóctona. Y en este caso, se explicó, se logró “a partir de un trabajo conjunto con la Fundación Wildlife Advocates (Defensores de la Vida Silvestre)”.

Así las cosas, Colón dejó ayer el ex Zoo -entre lágrimas de muchos trabajadores del predio- en un compartimento “especialmente diseñado para ser trasladada desde la Ciudad hasta el aeropuerto internacional de Ezeiza”.

Hoy, como se indicó, viajará en avión hacia Johannesburgo, previa escala en San Pablo, Brasil.

Una vez en la mayor ciudad sudafricana, la tigresa será llevada por tierra hasta el santuario.

“En cada uno de los pasos del viaje Colón será acompañada por médicos veterinarios de la Fundación Wildlife Advocates”, subrayaron en la Comuna poco antes de la partida hacia la Capital Federal, y contaron que “el procedimiento es continuamente monitoreado por los profesionales municipales”.

¿Cómo es el santuario?

Ubuntu Wildlife Sanctuary se encuentra ubicado a poco más de 300 kilómetros de distancia de la ciudad de Johannesburgo.

“Es un sitio reconocido a nivel internacional, cuya misión central es la de rescatar felinos huérfanos, traumatizados o heridos, basándose en procedimientos éticos para la conservación y la protección del patrimonio natural del país africano”, indicaron en el Bioparque.

Añadieron que la totalidad de los ejemplares que viven allí “cuentan con el espacio necesario para su desarrollo; para tener una buena calidad de vida”. Es decir, lo que se busca con el fin de los zoológicos exhibicionistas.

En ese sentido, Alejandro Serena señaló que “aquí quedará la fauna autóctona y aquellos animales exóticos que no se pueden trasladar por su edad”. Luego se explayó sobre el nuevo paradigma, el de pasar de un centro de exhibición de especies y divertimento a un centro de rescate de animales del tráfico ilegal para su recuperación y reinserción en su hábitat. “(Cuando se haya trasladado a los ejemplares que faltan, en el nuevo espacio) será el animal el que decida si quiere ser visto o no, pues el público estará a una distancia tal que no podrá invadir su lugar, como sí podía hacerlo antes”, resaltó.

“Desde el Municipio trabajamos a diario para darle la mejor vida a los animales. Tanto a los que se van a ir como a los que se quedarán, siempre priorizando su bienestar antes que el viejo exhibicionismo”, añadió, para indicar que quedan unos 500 ejemplares, incluyendo vastas poblaciones de aves, mamíferos, reptiles, colonias de flamencos, guacamayos verdes y rojos, entre otros.

Serena hizo hincapié en que “los traslados de las distintas especies son procesos largos, pero muy satisfactorios. Suelen llevar muchos meses (en este caso, el de Colón, más de un año) a raíz de los numerosos permisos y normas internacionales que se deben cumplimentar para ello”.

Como centro de rescate de fauna, el Bioparque recibe animales, los rehabilita, y luego los profesionales analizan su progreso y la posibilidad de reinsertarlos en su hábitat.

“Ahora mismo, más de una decena de ejemplares están siendo estudiados en pos de ser reubicados”, apuntaron en el ex Zoo.

Pero otra función medular es la que cumple como centro de reproducción.

Esa misión ocupa un lugar central, pues se trata de especies en peligro de extinción. Por ejemplo, hace poco se firmó un convenio con el Ecoparque de Buenos Aires para iniciar un proyecto de reproducción del guacamayo Ara Militaris, también conocido como papagayo verde, cuyo hábitat natural se extiende desde México hasta el norte argentino.

En el predio del Bosque hay, además, yaguaretés. Se trata de otra especie en vías de extinción que si bien aún no se encuentra en ningún proyecto de reproducción, seguramente lo hará en el futuro.

En fin. Los objetivos fijados en 2016 “se van cumpliendo”, dicen en el Bioparque. Hoy, la tigresa se va a Sudáfrica. No para ser observada por nadie. Para vivir mejor.

El santuario de vida silvestre Ubuntu, dedicado a felinos, está a 300 kms. de Johannesburgo