El “hijo” platense del Diez lo denunciaría por pedófilo

Hemos publicado muchas veces notas sobre la historia de Santiago Lara, el joven platense que dice ser hijo legítimo de Diego Maradona. De hecho, en la última, los abogados del adolescente habían dicho que la predisposición del entorno del Diez había sido muy positiva, y que habían aceptado hacerse el ADN. Por eso sorprendió el cambio de estrategia de la defensa legal del supuesto heredero del DT, que pasaría de reclamarle la paternidad a denunciarlo por pedófilo.

Así lo aseguraron ayer en “Intrusos”. Al parecer, los abogados basarían su defensa en la relación que Diego Maradona habría mantenido con Natalia Garat, madre de Lara, que duró cinco años y que habría comenzado cuando ella era menor de edad.

Según aseguraron en el programa de América, los abogados tendrían pruebas de ese vínculo. ¿Por qué este cambio de estrategia?

“Ante la falta de respuesta de ustedes, y la mala voluntad, y negarse a la posibilidad del diálogo, ahora agárrense que voy por todo”, leyeron ayer al aire el mensaje del abogado de Lara, “furioso” por haber confiado en la palabra de Matías Morla, con quien habrían acordado la realización del análisis genético que, finalmente, nunca se realizó.

Este cambio de estrategia generó ruido en las redes sociales, en donde muchos hasta hablaron de “extorsión”.

“Me contaron que mi madre se conoció con Maradona a través de Ferrito (Carlos Ferro Viera) porque compartían un grupo de amigos. Andá a saber qué hay por atrás de esto”, había dicho el platense en una visita anterior a “Intrusos”.

“Cuando mi mamá falleció yo tenía tres años. Sobre la relación entre Diego y mi mamá no sé mucho porque no quise que me cuenten”, agregó.

“Unas semanas antes de fallecer, le contó cómo pudo que yo era hijo de Maradona. Hasta ahí mi papá (Marcelo Lara) no sabía que yo era hijo de Diego. Inclusive habían empezado un juicio de filiación (inició en 2015) que terminó enseguida porque ella falleció de cáncer”, manifestó Lara.