“Vamos a dejar la vida para quedarnos en Primera”

Diego Maradona y Gimnasia están viviendo sus horas más felices. La victoria de Gabriel Pellegrino en las elecciones del sábado fue la confirmación de su continuidad en el cargo de entrenador, el último impulso para mudarse definitivamente a La Plata y la renovación de ánimo para soñar con un 2020 mucho mejor todavía.

Minutos después de conocerse la victoria del oficialismo, Diego tuvo un contacto exclusivo con este medio, que profundizó ayer ya con los números finales, las primeras charlas con el presidente y la certeza que será quien lidere la cruzada para dejar al Lobo en Primera. Feliz, exultante y optimista, Maradona les habló a los hinchas y les aseguró que dejarán todo para conseguir el objetivo.

“No me sorprendió el resultado. La gente de Gimnasia sabe que de esto salimos todos juntos y desde que llegué me demostraron su cariño por eso no nos iban a fallar a mí y al cuerpo técnico”, comenzó indicando Diego Maradona en diálogo con ese medio sobre el contundente triunfo de Gabriel Pellegrino en las urnas el último sábado.

Al ser consultado por cómo impacta este resultado electoral en lo futbolístico, aseguró: “Esto nos empuja. Ahora hay que descansar y hacer una pretemporada con todo. Reforzar el equipo para seis meses en los que nos jugamos la vida. El compromiso es de todos”.

En relación a esto último, el actual director técnico mens sana habló de la necesidad de que se produzca una unión dentro del club para salir del mal momento que están atravesando. “Gimnasia no se merece estar donde está. Es un club hermoso con gente que siempre nos trató muy bien y ojalá ahora todos se junten para que Gimnasia piense en jugar copas y no en pelear el descenso”, aseguró con esperanzas de un futuro mejor para el Lobo los próximos años.

Si bien Gimnasia comenzará el 2020 en la última posición de la tabla de los promedios con 1,029, el triunfo ante Central Córdoba (SdE) en el estadio del Bosque fue un gran empujón anímico para los 18 partidos que le restan a la temporada. Por este motivo, Maradona sostuvo: “Hace meses nos daban por muertos. Terminamos el año con vida, con chances de salvarnos y no la vamos a dejar pasar”.

Pensando en el armado del plantel para lo que se viene, el “10” habló de los pedidos que le hizo a la comisión directiva que preside Pellegrino para el actual mercado de pases: “Yo ya dije que puestos necesita reforzar el equipo. Para pelear donde peleamos necesitas hacer goles, tener experiencia y en defensa jugadores que sepan lo que es esa responsabilidad. Porque cuando la pelota queme son ellos los que te van a salvar”.

Igualmente, más allá de los nombres que pueden llegar, se mostró confiado en tener un buen grupo de futbolistas para salvar a Gimnasia del descenso. “Las cosas se van a dar y vamos a armar un equipo de hombres con muchas ganas de pelear por el sueño de todos los hinchas de quedarnos en Primera”, sentenció el entrenador albiazul.

Para el cierre de la nota, y fiel a su estilo, Diego Armando Maradona le dejó un claro mensaje a los hinchas albiazules: “El respaldo de la gente el domingo es una obligación para nosotros. Pero que se queden tranquilos porque vamos a dejar la vida en estos meses. Los jugadores y mi cuerpo técnico porque vinimos para eso. Vamos a laburar para que Gimnasia se quede en Primera División”.

TAMBIÉN LE AGRADECIÓ A LOS SOCIOS EN SUS REDES SOCIALES

Ayer, en horas del mediodía, Diego Maradona también se tomó unos minutos para escribirle un mensaje a los simpatizantes de Gimnasia a través de sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook. En las misma agradeció por los votos a Gabriel Pellegrino y volvió a puntualizar sobre el trabajo en conjunto para que el club salga de este mal momento que le toca atravesar.

“Todo el amor que me demostraron en las urnas, se lo vamos a devolver con trabajo y sacrificio en la cancha. Quiero agradecerle al hincha de Gimnasia por apoyar la reelección del presidente Gabriel Pellegrino. Y por confiar en mí, en el Gallego Méndez y en mi cuerpo técnico, para seguir luchando y sacar a Gimnasia adelante. Este equipo va a pelear hasta el final, para dejar al club en Primera, donde merece estar. Ahora es todos juntos, porque Gimnasia es grande y se lo merece. ¡Vamos Lobo, carajo!”, fue el mensaje que subió a sus redes sociales y que rápidamente se viralizó.

Diego ya había roto el silencio tras el triunfo del oficialismo en las elecciones del Lobo el mismo sábado y en diálogo exclusivo con este medio. “Le agradezco al socio por la confianza en mí porque al elegirlo a él me dieron el respaldo para seguir y se que todos juntos vamos a sacar esto adelante”, sentenció Maradona cuando la tendencia a favor de la lista “Gimnasia Integral Positivo” ya era irreversible. En los próximos días cumplirá su deseo de venirse a vivir a La Plata, muy cerca de Estancia Chica: el compromiso suyo con el Club es cada vez más fuerte.