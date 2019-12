El 28 de diciembre Cristina Kirchner emprende su octavo viaje a Cuba para ver a su hija

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner viajará el 28 de diciembre nuevamente a Cuba, donde recibirá el año nuevo con su hija Florencia, sometida a un tratamiento médico, luego de ser autorizada por la Justicia a trasladarse a la isla caribeña entre ese día y el 12 de enero, informaron hoy fuentes judiciales.



El permiso para viajar por octava vez a Cuba en menos de un año le fue otorgado por los tribunales orales federales 2 y 5, que tienen en sus manos los juicios por las causas "Vialidad" (obra pública) y "Hotesur" y "Los Sauces", respectivamente, y por el fiscal Diego Luciani, quien en las siete ocasiones anteriores había denegado la autorización.



El abogado de la vicepresidenta Carlos Alberto Beraldi informó a la Justicia sobre los vuelos y el lugar de alojamiento de Cristina en Cuba.



Desde el mes de febrero de este año Florencia Kirchner, acusada de episodios de supuesta corrupción como su madre y su hermano Máximo, está siendo tratada por médicos cubanos por un linfedema y estrés postraumático.



Cristina Kirchner que está siendo juzgada por presuntas irregularidades en el otorgamiento de obra pública junto con el empresario Lázaro Báez y el ex ministro de Planificación Julio De Vido, ya cumplió con el trámite de la indagatoria en el debate y no está obligada a ir al tribunal hasta la etapa de alegatos, que será cuando terminen de declarar más de 100 testigos.



Durante su exposición frente al TOF, pocos días antes de asumir como vicepresidenta, Cristina dijo que "a mí me absolvió la historia" pero les espetó a los jueces que ya tendrían escrita su "condena".



El próximo lunes declarará como testigo la ex diputada nacional y jefa del partido GEN Margarita Stolbizer, una de las personas que denunció a la vicepresidenta.