Dady Brieva y un exabrupto contra los que lo critican por su posición política

En el marco de una entrevista televisiva, Dady Brieva fue autor de polémicas declaraciones al referirse al momento político actual tras el cambio de gobierno y las primeras medidas tomadas por el presidente Alberto Fernández.

"Me chupan la p(...)", dijo respecto a quienes lo critican por su posición tomada y pública de apoyo al kirchnerismo.

En diálogo con el periodista Luis Novaresio, el humorista respondió sobre quienes hablan negativamente de su postura. "A mí me pasó lo mismo cuando te llevé a vos al programa. Vos eras el distinto. Yo hago lo que yo quiero y pregunto lo que yo quiero. (...) Andá a cagar. Fácil no me la hicieron. Gratis no me salieron estos cuatro años, pero ahora estamos nosotros", expresó.

Por otro lado, también dio cuenta de su opinión sobre las recientes medidas del Gobierno, especialmente en el aspecto económico: "Los peronistas son todos buenos si están bien dirigidos; hoy el capitán es Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner) es una gran vicepresidenta. Si Perón hubiese tenido una hija, sería Cristina".

Durante la entrevista, se destacaron las palabras que el ex Midachi le dedico a la actual vicepresidente: Yo amo a Cristina. Tuve la suerte de enamorarme dos veces: de Perón y de Néstor y Cristina. Ella es el Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Es una tipa bárbara".

Asimismo, criticó a la oposición con un análisis sobre sus referentes: "Mauricio Macri fue un mal sueño. No sé si él quiso ser presidente. A (Horacio) Rodríguez Larreta lo veo con más pinta de político que Macri. Ahora podría decir que el liberalismo no vuelve nunca más. Pero no lo voy a decir porque sabemos que puede pasar".