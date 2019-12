El cantautor español Patxi Andión falleció en un accidente automovilístico

El cantautor español Patxi Andión, un defensor de la causa vasca y símbolo de la canción de protesta en los años 70, murió esta mañana a los 72 años en un accidente automovilístico ocurrido en una ruta de la provincia de Soria, camino a Madrid.

Así lo confirmaron las autoridades policiales locales a medios españoles, quienes detallaron que el músico falleció al instante luego de que el Land Rover en el que viajaba perdió el control y salió de la ruta.

El artista, que en noviembre pasado había conmemorado medio siglo de carrera, había alcanzado la fama en los años 70 con sus canciones en las que retrataba, con cierta ironía, el sentir y los padecimientos cotidianos de las clases populares.

Criado en el seno de una familia vasca, aunque nacido y educado en Madrid, Andión se identificó con la causa del pueblo de sus padres y sufrió el exilio por la postura antifranquista de sus progenitores.

En ese contexto, el artista vivió varios años en Francia, en donde tomó contacto con Jacques Brel, quien lo influenció de manera notoria.

"La censura no está solo en las premisas de los totalitarismos, también está, por ejemplo en los intereses de los medios de comunicación y en la modernidad donde lo que importa es únicamente aquello que pueda producir beneficios", había expresado en una charla con Télam, durante su última visita a la Argentina, en 2015.

Patxi Andión comenzó su carrera en los años 60 en grupos que interpretaban clásicos del rock and roll, aunque fue mutando su perfil hasta convertirse en un cantautor popular que despertaba simpatías en los círculos intelectuales progresistas.

Esa imagen sufrió un leve deterioro cuando se casó por iglesia, a pesar de manifestarse desde siempre como ateo, con la entonces Miss Universo Amparo Muñoz, lo cual fue tomado como un símbolo de frivolidad por gran parte de sus seguidores; aunque el matrimonio no duraría muchos años.

"Comprendo que algunas de mis canciones puedan haber servido a alguna gente para vivir y me enorgullece, pero solo puedo mirar para delante y no me gusta volver la cabeza y dejar de vigilar el futuro", reflexionó en la entrevista brindada a esta agencia.

Además de su carrera como cantautor, Patxi Andión era sociólogo, dio clases de periodismo y tuvo algunas incursiones actorales, como cuando puso su rostro al famoso personaje Pepe Carvalho, en “Asesinato en el comité central”, de 1982, entre otros.

La última presentación de Andión fue hace poco menos de un mes cuando presentó en una sala madrileña su disco “La hora del lobicán”, con el que celebraba su medio siglo de trayectoria.