Messi: "Me queda más para seguir disfrutando, pero se viene el año de la retirada"

El astro Lionel Messi, ganador del Balón de Oro, aseguró hoy que le queda más tiempo para seguir disfrutando del fútbol, pero advirtió que "se viene el año de la retirada" porque es consciente de su edad en la máxima competencia.



"Ojalá me queden más años para seguir disfrutando. Sé de la edad que tengo (32 años), que se viene el año de la retirada, si bien me quedan más años, pero el tiempo vuela y pasa todo muy rápido; quiero seguir disfrutando del fútbol, la familia, los rivales y el fútbol", declaró Messi en la gala realizada en el Teatro del Châtelet de París, Francia.



"Hace diez años recibí mi primer Balón de Oro. Vine con mis tres hermanos, tenía 22 años y era impensable lo que vivía. Diez años después recibo el sexto, en un momento totalmente diferente en mi vida personal, con mi esposa y tres hijos, y como decía mi mujer, en todo este tiempo no dejé de soñar, de crecer, de seguir mostrando día a día, disfrutando del fútbol porque hago lo que amo desde que tenía uno o dos años", manifestó Messi, quien obtuvo su sexta pelota dorada europea.



Messi agradeció a los periodistas que votaron y lo eligieron el mejor jugador del mundo en la temporada como también a sus compañeros de Barcelona de España y el seleccionado argentino.



"Me hicieron pasaron un año maravilloso. Más allá de ganar o perder, fue increíble, son parte de este reconocimiento también", apuntó el crack rosarino.



Messi, vestido con un traje negro, camisa blanca y corbata rosa, se emocionó cuando observó un video ubicado en una silla que tenía su nombre y apellido en el respaldo. El mismo hizo un repaso de sus goles y luego tuvo a su familia, su esposa Antonela Roccuzzo más sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, como protagonistas.



El goleador histórico de Barcelona y la Argentina, con 613 tantos en 700 partidos, logró el sexto Balón de Oro luego de las conquistas en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015.