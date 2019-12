Fuerte reclamo vecinal contra la inseguridad en San Carlos

A los vecinos en un enclave de San Carlos los unió el miedo. Son muchos, más de 20, y eligieron la esquina de 38 y 135 para denunciar una sucesión de hechos delictivos que los tiene como víctimas desde hace más de un mes.

En el grupo de WhatsApp son 50 personas, varias de las cuales se fueron conociendo a raíz de los episodios recientes que tienen un denominador común: los escruches en casas particulares, a toda hora del día y en un radio de cuatro manzanas.

“No nos individualicen en las fotos por favor, porque estamos muy asustados y nos sentimos desprotegidos. Además, nos gustaría que esta reunión se vea como lo que es, un reclamo general del barrio”, le pidió uno de los presentes a este diario.

El problema que plantearon, con una base fuerte en la inseguridad, se extendió asimismo a cuestiones más estructurales como las luminarias, pastizales y las zanjas que atraviesan el área comprometida. Igual que algunos vecinos de “La Palmera”, el barrio vecino situado 150 entre 36 bis y 37, perciben al micro tráfico de drogas como otra “usina” de delitos.

UN MAPA Y SIETE ROBOS

Después del 16 de octubre, en la vecindad -además de comunicarse con mayor frecuencia entre los residentes- comenzaron a trazar un mapa del delito con direcciones, fechas y un breve resumen de lo ocurrido. Identificaron que los atracos se daban siempre en viviendas vacías y particularmente en las dos cuadras de la calle 135, de 38 a 40.

La fecha no es arbitraria. Ese miércoles desconocidos ingresaron en el garage de un inmueble de 135 entre 38 y 39 para sustraer algunas pertenencias sueltas. Eran las 13.30. A la misma hora, pero un día después, repitieron la maniobra al entrar en la misma vivienda y huir con un variado botín. Luego de esa doble secuencia “empezaron a robar seguido”, sostuvieron los frentistas. El último caso tuvo lugar ayer por la madrugada y en el medio contabilizaron “otros cinco más”.

Cecilia (44), la damnificada del último escruche, explicó que los delincuentes “aprovecharon que yo no estaba para meterse y saquearnos la casa”. La mujer vive con sus tres hijas menores y ninguna se encontraba al momento del incidente. “Las nenas se habían ido con el papá y yo con una amiga. Una vecina me que llegó a eso de las 2 me avisó que estaba la persiana forzada y la luz prendida”, refirió. A ella le robaron un televisor, dos tablets, la notebook, una cámara de fotos, el secador de pelo, perfumes, ropa. “Me quedé sin nada”, lamentó Cecilia.

Tres semanas antes, también por la madrugada, dos ladrones armados sorprendieron a Silvia. Los perros le avisaron de la presencia de los intrusos y con la ayuda de sus mascotas logró ahuyentarlos. “La verdad es que no sé cómo hice para echarlos, de dónde saqué la fuerza. Me levantaron la persiana y cuando se iban a meter me vieron”, recordó. Los sacaron a golpes y mordidas, aunque la situación dejó a Silvia con “mucho miedo de que vuelvan”.

MIEDO Y UN PEDIDO FORMAL

El temor es un denominador común entre los presentes, quienes afirmaron “no tener respuestas ni de la Policía ni de la Municipalidad”.

La serie de robos los obligó a modificar algunos hábitos y a “estar más atentos”. Sobre todo, en el regreso a sus hogares. “Miramos para todos lados, damos una vuelta a la manzana si vemos a alguien extraño, ese tipo de cosas”, ahondaron.

En tanto, manifestaron estar “muy preocupados” por el “trabajo de inteligencia” que realizan los asaltantes previo a cada hecho. “Siempre actúan con la misma modalidad y en distintas horas del día. Saben cuándo estamos y cuándo no”, resaltó Gustavo. Y añadió: “No es posible que sepan siempre nuestros horarios y movimientos, por eso creemos que es alguien del barrio el que pasa la información”.

Por otra parte, revelaron que “esto explotó en las últimas seis semanas y desde entonces no paró. Nos juntamos con el policía de calle, que está dentro del grupo de WhatsApp, y elevamos una carta a la Comuna en la que explicamos la situación”, contó Mariana.

Sin embargo, “todavía las soluciones no aparecen”, según reclamaron en la zona.

En la misiva, entregada a las autoridades municipales a mediados de noviembre, expresaron que “nos auto convocamos vecinos de una zona comprendida entre las calles 38 a 45 y de 131 a 137” para llevar a cabo “medidas tendientes a reforzar la seguridad de nuestras familias”. Y continua: “solicitamos se gestione un patrullaje con móviles de prevención, que se tenga en cuenta” al sector “para la colocación de cámaras de monitoreo urbano”; por último “un relevamiento de las columnas de alumbrado público”, se detalló.

“Lo concreto es que nos atacan en un área determinada, siempre en ausencia de los propietarios y que se ve a los patrulleros”, indicaron. En ese sentido, consignaron que “durante una semana fuimos marcando cuántos móviles policiales pasaban por acá. Cada vez que un vecino veía uno, lo ponía en el grupo”. El problema, resaltaron, “está en que pasan por 38, 131 o 137, no se meten en dentro del área caliente o en las cuadras que cruzan esas avenidas”. Por su parte, Mariana señaló que “sabemos que la inseguridad ya no es ‘la’ noticia, pero justamente no queremos acostumbrarnos a qué no lo sea”.

Los robos se dan en cualquier horario del día, en casas y en ausencia de los propietarios