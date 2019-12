Fernando Belluschi es la primera baja en San Lorenzo

Fernando Belluschi no continuará en San Lorenzo y se erige en la primera baja para el equipo de Diego Monárriz, con miras a la etapa final de la Superliga. El manager deportivo, Leandro Romagnoli, contó que “ya tuve una charla personal con Fernando y le comuniqué que no seguirá en el club. Sabemos la clase de persona que es y a mí me tocó decírselo para que se entere por la función que ocupo”, admitió.