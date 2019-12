El surf adaptado cumple el sueño de la integración plena a través del deporte

Se dice que el agua es un elemento que une a las personas como símbolo y metáfora de transformación y parece que así fue para un grupo de discapacitados que experimentó otra forma de inclusión al descubrir en las playas de Punta Lara el surf adaptado. Lo que pareció una loca idea de surfistas lleva ya un año y aseguran que van por mas.

Uno de los impulsores de la iniciativa es Jonatan Millán - 32 -, quien está a punto de terminar su carrera en Ciencias de la Educación y es asesor pedagógico, siempre estuvo vinculado al deporte, pero cuando se retiró del rugby se concentró en su otra pasión, el surf.

Como la distancia no le permitía ir con frecuencia al mar, en la costa de Punta Lara puso en práctica un deporte en crecimiento, el surf de pala, denominado en inglés stand up paddle - SUP-. Los elementos que se usan son una tabla que flota y un remo con el que se da impulso. Hasta hace poco tiempo solo se practicaba en Portugal, California y Hawai.

CÓMO SURGIÓ LA IDEA

Cuenta Millán que todo nació casi por casualidad al observar cómo la pequeña hija hipoacúsica de un amigo disfrutaba del surf adaptado, entonces se les ocurrió capacitarse en la Asociación de Surf Argentino y promover la disciplina entre otras personas con diferentes problemas físicos.

“La idea es que todos disfruten de algo que nos encanta y nos propusimos hacerlo en el río, en este año vimos que se ampliaban las posibilidades deportivas en personas discapacitadas y se integraban de una manera maravillosa”, cuenta Jonatan.

Para la práctica es esencial respetar dos premisas: “vínculo y seguridad”.

“En función de lo que aprendimos, esos son los pilares para las personas con discapacidad; el vínculo se construye y la seguridad la garantizamos con los elementos y los voluntarios que acompañan”, aclara el instructor o, como lo llaman los chicos, “el profe”.

En ese marco, a cada chico se le asigna un horario y por lo general por cada tabla van dos instructores.

El agua, el deporte y hasta la posibilidad lúdica que se presenta cuando una persona simplemente se deja flotar en el agua, igualaron a todos los aprendices del SUP; desde una joven con parálisis cerebral o el adolescente con síndrome de Down, hasta Pepe Céspedes, de 38 años, quien después de un grave accidente sufrió la amputación de sus piernas.

Las familias también experimentaron los beneficios del río al ver las respuestas de los chicos a los que se les elevó el autoestima, lograron mayor confianza en si mismos y se sienten parte de algo en lo que nadie queda excluido.

El proyecto fue tan enriquecedor que Jonatan también contó sus logros y capacitó a otros instructores en Ensenada, San Isidro y Monte Hermoso.

“Es increíble lo que se consigue entre personas que muchas veces se sienten excluidas, el deporte también tiene algo espiritual porque los iguala y se ven adelantos, por ejemplo, Agustina es una chica que no habla, pero ahora logra comunicarse mucho mas, a través de la mirada o los gestos, uno va aprendiendo por el vínculo que se establece y es fantástico ver que ahora interactúa y es protagonista de una actividad en la que ella es el centro”, agrega el deportista y destaca que otros noveles deportistas ya participaron de concursos y obtuvieron excelentes resultados.

En este proyecto educativo se cumple con el lema de “la unión hace la fuerza” porque de las ganas de generar un espacio de inclusión, creció un proyecto a pulmón, que arrancó con elementos prestados y en el lugar de la playa que se encontrara un terreno amigable.

Sin embargo, ahora cuentan con un espacio en el centro de turismo de Ensenada, ubicado en Almirante Brown y calle 54, pueden utilizar las instalaciones y tienen vestuarios y baños.

“SAN AGUSTÌN”

Agustín Mauad, rebautizado por algunos del grupo como “San Agustín”, tiene un local de venta de artículos de surf y ni bien se enteró del proyecto no dudó en poner todos los elementos a disposición de los chicos.

Es que su objetivo también fue sumarse al sueño y generar condiciones de accesibilidad para que las personas con discapacidad realmente fueran incluidas a las actividades deportivas y recreativas.

“El surf convencional se hace en mar, en Punta Lara hacemos SUP que es un surf a remo, se trata de darles clases como a cualquiera y para eso yo colaboré con las tablas y los trajes, también nos gusta integrar a los chicos de los barrios y hasta trabajamos con los guardavidas a los que les damos jornadas de tabla”, apunta Agustín y se reconoce satisfecho con haber colaborado para que los chicos participaran de una competencia sudamericana de surf que se hizo en Mar del Plata.

“En el agua cada uno se siente como uno mas”, dice y agrega satisfecho que alguien sin piernas logró surfear y lidera muchas competencias.

Ahora las actividades de SUP entraron en receso, pero las clases se retomarán en marzo, todos los sábados a partir de las 10.

Jonatán Millán, Impulsor del surf adaptado en la Región