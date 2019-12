Con el movimiento por las ventas navideñas, creció la invasión de ambulantes

Si la venta ilegal callejera venía creciendo en forma sostenida desde agosto, en la última semana directamente explotó en las calles céntricas y semicéntricas de la Ciudad, incluyendo plazas y parques.

Con las fiestas de fin de año a la vuelta de la esquina, los centros comerciales de calle 8, calle 12 y diagonal 80 sufrieron una auténtica invasión de “competidores desleales”, como llaman los propietarios de los negocios a los puesteros y manteros.

Entre la zona de la estación de trenes y la Plaza San Martín, ayer era imposible caminar por diagonal 80 sin correr el riesgo de pisar ropa, calzado, elementos de electrónica, CDs y DVDs, entre otros “rubros”.

Muchísima gente iba y venía buscando un regalo en sintonía con los tiempos que corren -o sea, económico- para sus nietos, hijos y familiares en general.

Y en algunos sitios el panorama era más que preocupante. Un observador no muy avezado podía comprobar que en torno a una manta llegaban a juntarse 5, 6 o más personas, mientras que en el comercio de ese rubro más cercano quizás había un par de clientes.

Sofía tiene 52 años. No quiso dar su apellido. Es dueña de un local de ropa ubicado cerca de avenida 1. “No puedo competir con esos precios”, dijo, en referencia a un puestero que vendía medias, remeras y accesorios.

“Venden tres pares de medias al precio que yo, haciendo un enorme esfuerzo, puedo ofrecer dos. Y en remeras, la diferencia es abismal. Lo que quisiera saber es el origen de esa mercadería”, dejó caer la mujer, para hacer hincapié en la “total falta de controles” sobre la venta ambulante.

Florencia, una joven que acababa de comprar tres regalos en un puesto de la calle por 400 pesos, comentó que “la situación está muy difícil. Yo trabajo por horas. Con ese dinero, que para mi no es poco, solucioné el tema del arbolito para dos sobrinas y un ahijado”.

Dijo entender “perfectamente” la situación de los comercios porque su hermana es empleada de una casa de artículos para el hogar. “Pero yo tengo que cuidar lo mío. Dios quiera que las cosas mejoren. Me encantaría comprar en un comercio, que me atiendan bien, tener garantía. Pero hoy me resulta imposible”, aseveró.

En números

A esa descripción, que tiene por estos días su correlato en las calles céntricas, hace poco le puso nuevas cifras la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

El informe sobre la venta ilegal callejera de noviembre, que fue publicado por la entidad el 12 de este mes, da cuenta del fuerte crecimiento de los ambulantes en la Ciudad.

Tomando como parámetro las arterias o tramos de calles que revela mes a mes para establecer comparaciones válidas, la CAC dijo que “durante noviembre se detectó una suba interanual del 24,5 por ciento de la venta ilegal callejera en el centro de La Plata, cuando en octubre fue de 5,6 por ciento en comparación con igual mes de 2018”. El rubro “indumentaria y calzado” representó el 43,5 por ciento del total.