Lisas en cantidad y de muy buena calidad en el “Canal 9”

En estos momentos el “Canal 9” nos está dando un buen pique de lisas, en distintos puntos del mismo, el mejor en estos momentos es en La Olla sobre ruta 11, y el otro sector es frente al basurero, también otro buen lugar es frente al “Monte de los Corderos”.

Los datos eran muy alentadores de que la pesca de lisas, se estada dando bien en el Canal 9, entre la ruta 2 y 11. Pero había que buscar donde estaba el cardumen y comiendo. Salimos de nuestra ciudad junto a Miguel Corrado y “Chirola” Gómez, el día se presentado con un cielo claro, y una temperatura de 23 grados, el viento por datos del servicio meteorológico, nos decía que tipo 15 hs el viento aumentaría del sector sudeste a más de 25 km/hora.

El sector de pesca del “Basurero” queda en el km 205 de la ruta 2, antes de pasar el puente del Canal 9, tenemos un retome, ahí paramos y frente a nosotros 10 metros más adelante tenemos una calle asfaltada que va al basural, y pegado al basural, el puente de Canal 9. Desde la ruta son 800 metros para llegar al puente. Una vez que estamos en el puente, podemos elegir pescar de la margen que gusten, siempre le aconsejo pescar depende como sople el viento.

El otro sector de pesca donde hicimos el relevamiento, llamado La Olla queda en ruta 11 km 215. Este canal recorre unos 120 km, en los que es abastecido en su caudal, por infinidad de pequeños arroyos y con grandes cardúmenes de pejerreyes y lisas. Desde el puente de ruta 2 hasta el puente de ruta 11, tenemos 25 km de camino en buen estado de tierra, que recorren todo el Canal 9.

Tiene un promedio de 20 metros de ancho y ahora un metro de profundidad. Con corriente establecida. Posee caminos laterales parciales por el que se puede recorrer gran parte de su extensión. En nuestra salida vinimos por autovía 2, donde paramos en el km 110 de la ruta, para abastecernos de lombrices, hoy es aconsejable llevar 2 porciones como mínimo por pescador, ya que en este canal tenemos muchos descarnadores, como mojarras, dientudos y pejerreyes chicos.. La línea es de un largo de 2 metros, arranca con un plomo de 90 gramos, luego a los 10 cm, la primer bajada de 5 cm, anzuelo CHINU N° 6, y cada 25 cm, otra bajada de 15 cm, así 4 anzuelos, ya que la lisa come a ras de fondo en este lugar, y una boya aceituna con nudo corredizo para ir regulando. Nos quedamos a unos 1500 metros del puente de ruta 11, armamos los equipos a pescar. En este sector vimos mucha lisa saltando y vulando, y algo importante es que el canal hoy tiene 3 escalones, el primero pegado al agua, otro escalón a 2 metros del agua donde podemos dejar el auto, y el otro escalón es el terraplén donde está la calle. La pesca la hicimos del segundo terraplén, ya que el agua es bastante limpia y la lisa se asusta mucho por los movimientos y se va de la zona.

Apenas lanzamos nuestras líneas, tuvimos piques de lisas, el pique fue muy sostenido con lisas muy buenas algunas. También tuvimos piques de dientudos y pejerrey que molestan mucho. En 4 horas de pesca pudimos obtener con Miguel unas 20 lisas, la pesca no es fácil, hay que encontrar el cardumen y esperar, no pescar pegado al agua y ser paciente, y no olvidarse de llevar bastante carnada, lombriz que es lo único que tomaba.

A las 16:30 hs decidimos terminar la pesca. Este lugar es un sector muy lindo para visitar en familia.